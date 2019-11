Dassow : Schwesig mahnt zum Mauerfall-Jubiläum starke Demokratie an

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat zum 30. Mauerfall-Jubiläum an die Menschen appelliert, das Erbe der Friedlichen Revolution zu wahren und die errungenen Freiheiten zu verteidigen.

von Frank Pfaff

09. November 2019, 11:50 Uhr

Die Mutigen, die im Herbst 1989 auf die Straße gegangen seien und so auch den Fall der Mauer erzwungen hätten, hätten Meinungsfreiheit und Demokratie erkämpft, sagte die Schweriner Regierungschefin am Samstag in Dassow.

Mit der Festveranstaltung in der Kleinstadt nahe der einstigen innerdeutschen Grenze erinnerte die Landesregierung an das historische Ereignis der Grenzöffnung vor 30 Jahren. „Wir können unterschiedlicher Meinung sein und sollten doch fair und respektvoll miteinander umgehen“, mahnte Schwesig und wandte sich damit gegen Tendenzen von Ausgrenzung, Diffamierung und mangelnden Respekts. Zwar habe es nach der Wiedervereinigung auch Verletzungen und Enttäuschungen gegeben. Doch sei die Entwicklung in Ostdeutschland seit 1990 dank einer gewaltigen Aufbauleistung insgesamt klar positiv verlaufen.