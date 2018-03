Politik : Schwesig: Kita-Gebühr in MV abschaffen

Ministerpräsidentin will außerdem das Angebot an Ganztagesschulen ausbauen.

von SVZ

11. März 2018, 20:45 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) möchte die Kita-Gebühren im Land abschaffen. „Wenn die Bundesregierung steht, will ich die zur Verfügung gestellten Mittel nutzen, um die Kita-Gebühren in meinem Bundesland abzuschaffen“, sagte sie der „Welt am Sonntag“. Für viele Eltern sei dieser Schritt elementar und würde sie enorm entlasten.

Zudem sprach sie sich dafür aus, das Angebot an Ganztagesschulen und die Digitalisierung auszubauen. „Wir müssen noch in diesem Jahr mit Bundesinnenminister Horst Seehofer vereinbaren, wie die zukünftige Strukturförderung aussehen wird“, sagte sie.