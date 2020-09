Schwesig hält an Russland fest

Gestern Telefonat mit Gouverneur des Leningrader Gebiets Alexander Drosdenko: Verbrechen aufklären, Partnerschaft im Fokus

von Denny Schröter

09. September 2020, 20:00 Uhr

Trotz des tiefen politischen Zerwürfnisses zwischen Berlin und Moskau im Fall des vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny will Mecklenburg-Vorpommern an den gemeinsamen Projekten und seiner Partnerschaft mit dem Leningrader Gebiet festhalten. In einer halbstündigen Videokonferenz zwischen Gouverneur Alexander Drosdenko in St. Petersburg und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gestern Nachmittag sei es um die politischen Auseinandersetzungen genauso gegangen wie um den Erhalt der Partnerschaft in schwierigen Zeiten, berichtete Schwesig. „Ich habe deutlich gemacht, dass die deutsch-russischen Beziehungen wegen des Verbrechens an Alexej Nawalny äußerst angespannt sind und Russland das Verbrechen aufklären muss. Für uns ist aber auch klar, dass wir an unserer 20-jährigen Partnerschaft zum Leningrader Gebiet festhalten“, sagte Schwesig im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Vergiftung des Kreml-Kritikers sollte aus Sicht der Ministerpräsidentin nicht dazu benutzt werden, um Nord Stream 2 in Frage zu stellen. Die Erdgasleitung durch die Ostsee, die in Mukran das deutsche Festland erreichen soll, sei ein Energieversorgungsprojekt, das vor allem im deutschen und auch westeuropäischen Interesse liege. Schwesig will am Freitag im Hafen auf der Insel Rügen auf einer Mitarbeiterversammlung reden. Sie berichtet von Ängsten in der Belegschaft wegen der Drohungen US-amerikanischer Gouverneure.

In dem 30-minütigen Gespräch habe Schwesig mit Alexander Drosdenko auch besprochen, dass man am Russlandtag im April nächsten Jahres festhalten wolle. Man will jedoch prüfen, ob wegen der Corona-Pandemie eine Verschiebung nach hinten notwendig werden könnte. Zudem wolle man die für November geplante deutsch-russische Kulturwoche und den vereinbarten Tag der Deutschen Wirtschaft zumindest in digitalen Veranstaltungen erhalten. Die Partnerregion soll zudem die Möglichkeit erhalten, sich auf dem verschobenen MV-Tag im nächsten Jahr zu präsentieren. „Im Fokus stand die Partnerschaft“, wiederholte Schwesig mehrfach.

Zuspruch erhält die Ministerpräsidentin vom Hauptgeschäftsführer der IHK Rostock, Thorsten Ries: „Nur solange wir im Gespräch bleiben, können wir unsere bilateralen Beziehungen gestalten. Im Hinblick auf die Handelsbeziehungen beider Länder ist es wichtig, den Gesprächsfaden derzeit nicht abreißen zu lassen. Auch seitens der Unternehmen in unserem IHK-Bezirk haben wir kein Feedback bekommen, das dem entgegensteht.“

Auch Arbeitgeberpräsident Thomas Lambusch lobt die Beziehungen, ist aber inzwischen beim Russlandtag skeptisch: „Ob ein großer Russlandtag angesichts der aktuellen politischen Situation allerdings dafür geeignet ist, erscheint fraglich. Besser wäre sicher, in ein anderes Format zu finden, um miteinander im Gespräch zu bleiben.“

Das russische Außenministerium hat gestern nach einem Gespräch mit dem deutschen Botschafter in Moskau entschieden gegen das Vorgehen der Bundesregierung im Fall Nawalny protestiert. Dazu hieß es in deutschen Botschaftskreisen, Botschafter Géza Andreas von Geyr habe die „eindeutige Haltung“ der Bundesregierung dargelegt.