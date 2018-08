Sperrung der A20 bei Kröpelin : Schwerer Verkehrsunfall fordert zwei Tote und mehrere Verletzte

Mehrere Autos sind kollidiert

von Stefan Tretropp

11. August 2018, 16:02 Uhr

Auf der Autobahn 20 in Richtung Rostock hat sich am heutigen Samstagnachmittag auf Höhe der Abfahrt Kröpelin ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, weitere Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Drei Hubschrauber landeten auf der Autobahn, die bis auf Weiteres voll gesperrt bleibt. Wir berichten in Kürze mit weiteren Informationen.



