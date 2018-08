Ende der Sommerferien : Schulstart in MV - Polizei mahnt Kraftfahrer

Nach sechs Wochen Pause fängt in Mecklenburg-Vorpommern heute die Schule wieder an. Da die größte Sommerhitze vorbei scheint, dürfte die Rückkehr auf die Schulbänke nicht so schwerfallen.

von Frank Pfaff

20. August 2018, 08:12 Uhr

Schulstart nach super Feriensommer: Für 150 000 Schüler in Mecklenburg-Vorpommern hat am Montag wieder die Schule begonnen. Für rund 13 600 Schulanfänger, die am Samstag eingeschult worden waren, war es der erste reguläre Schultag. Diese Erfahrung teilten sie mit rund 630 Pädagogen, die zum Start des neuen Schuljahres in den Schuldienst des Landes übernommen wurden. Etwa 30 Prozent sind sogenannte Seiteneinsteiger ohne klassisches Pädagogikstudium.

Nach Angaben von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) sind die 562 allgemein bildenden Schulen gut vorbereitet. Am Dienstag will sie in Schwerin detailliert über die Ausstattung mit Lehrern und Änderungen im Schulbetrieb informieren.

Fortlaufend aktualisierte Bildergalerien zu den Einschulungen in unserer Region finden Sie hier.

So gilt fortan ein fächerübergreifender Rahmenplan für die Vermittlung von digitalen Kompetenzen. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass der Umgang mit Smartphone und Computer Thema in möglichst vielen Schulfächern wird und Suchtgefahren vorgebeugt wird. Lehrer bekommen zudem einen größeren Ermessensspielraum bei der Notenvergabe und können sich in Grenzfällen eher für die bessere Zensur entscheiden.

Polizei mahnt Kraftfahrer Zu Beginn des Schuljahres appellierten Polizei und Verkehrswacht an Kraftfahrer, besonderes rücksichtsvoll und vorausschauend zu fahren. Großflächige Plakat vor Schulen erinnern daran. Zudem kündigte die Polizei verstärkte Geschwindigkeitskontrollen an. Bei Verkehrsunfällen auf dem Schulweg waren im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern 39 Kinder verletzt worden, 8 davon schwer. Damit ging die Zahl der Schulwegunfälle wieder leicht nach oben.