Gewalt an Schulen : Schüler greifen öfter Lehrer an

Lehrer werden bespuckt, gemobbt, geschlagen. Doch was in anderen Berufsgruppen wie etwa bei der Polizei schon längst offen thematisiert wird, ist in der Lehrerschaft immer noch ein Tabu. Offiziell weiß das Schweriner Bildungsministerium gerade einmal von 20 bis 30 Übergriffen auf Lehrkräfte pro Jahr im Land. Dagegen zeichnet eine anonyme Umfrage des Berufsverbandes ein ganz anderes Bild. Dort gaben zwei Drittel der Teilnehmer an, in den vergangenen Jahren mindestens einmal Opfer von Beleidigungen, Bedrohungen, Schlägen, Fußtritten und anderen Gewalttätigkeiten geworden zu sein. Doch statt konsequent gegen diese unhaltbaren Zustände vorzugehen, schweigen Lehrer viel zu häufig. Die Gründe sind vielschichtig: Fehlende Unterstützung durch Vorgesetzte, Zweifel an der Erfolgsaussicht und an Konsequenzen sowie die Angst als Versager ohne Durchsetzungskraft und pädagogischer Kompetenz darzustehen.

Gewalt gegen Lehrer ist aber nicht das Privatproblem der Betroffenen. Es ist vielmehr Ausdruck eines auch in anderen Berufsgruppen wahrgenommenen zunehmenden Verlustes an Respekt in der Gesellschaft und einer stärker werdenden Bereitschaft Konflikte mit Gewalt auszutragen. Polizisten, Rettungskräfte oder Mitarbeiter in Behörden bekommen diese fatale Entwicklung täglich bei Auseinandersetzungen zu spüren.

Gewalt gegen Lehrer muss also raus aus der Tabuzone. Übergriffe sollten konsequent gemeldet und geahndet werden. Dazu ist es notwendig, dass sich der Dienstherr unterstützend hinter die Lehrkräfte stellt.

Denn bei der Bekämpfung von Respektlosigkeit und Gewalt kommt Schulen eine ganz besondere Bedeutung zu. Denn wo sollte man damit anfangen, wenn nicht dort.