„Schluss mit diesem Egoismus“

Landwirtschaftsminister Backhaus sagt: Wenn es Versorgungsengpässe gibt, dann durch sinnloses Horten und Raffen

von Michael Seidel

20. März 2020, 05:00 Uhr

Till Backhaus (SPD) ist Minister für Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Umwelt und Verbraucherschutz. Und so kokettiert der längstgediente Landesminister der Republik gern mit dem Sammelbegriff „Lebensminister“ – sehr zum Amüsement der Journalisten. In der jetzigen Situation gewinnt der Begriff jedoch plötzlich reale Bedeutung. Michael Seidel sprach mit dem Multi-Minister.



Herr Backhaus, manche Supermarkt-Regale sind leer, die Schlangen dichtgedrängter Kunden an den Kassen reißen vielerorts nicht ab. Wie sicher ist die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs?

Wir garantieren – und das sage ich für die ganze Branche – dass die Waren des täglichen Bedarfs auf lange Sicht zur Verfügung stehen. Die Land- und Ernährungswirtschaft, für die mein Ministerium steht, beweist sich gerade in dieser Krisensituation einmal mehr als ein bestimmender Wirtschaftszweig, ja geradezu als systemrelevanter Bereich der Volkswirtschaft. Wir haben allein in Mecklenburg-Vorpommern rund 150 größere Unternehmen (Anm. d.R. über 20 Beschäftigte) mit rund 17 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich dafür jeden Tag reinhängen. Hinzu kommen die vielen Klein- und Kleinstbetriebe, die wir im Land haben. Das gilt genauso für so wichtige Bereiche wie die Wasserver- und -entsorgung und die Abfallbeseitigung. Sie alle sichern täglich die Versorgung der Menschen im Land. Da will ich allen Beschäftigten in all den daran beteiligten Branchen ein ganz großes Kompliment machen, wie toll und zuverlässig sie ihren Job machen.



Herr Minister, die Rhabarberernte läuft bereits, die Spargelernte steht bevor und die ersten Erdbeeren müssen auch bald vom Feld. Doch viele Erntehelfer, die sonst aus mittel- und osteuropäischen Ländern kamen, werden nicht rechtzeitig ins Land kommen. Wie steht es um die Erntesituation?

Wenn die Erntehelfer tatsächlich in Größenordnungen wegblieben, würden wir in der Landwirtschaft ernste Probleme bekommen. Dafür gibt es erste Anzeichen. Deshalb stehen wir hierzu in intensivem Austausch mit dem Bund, um mit den europäischen Partnern – etwa mit Polen, Rumänien oder Bulgarien – möglichst schnell und unbürokratisch zu Lösungen zu kommen. Gleiches gilt im Übrigen für die in der Lebensmittelverarbeitung dauerhaft beschäftigten Arbeitskräfte aus dem europäischen Raum. Gleichzeitig bemühen wir uns in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, dem Bauernverband und landeseigenen Institutionen intensiv darum, verstärkt einheimische Arbeitskräfte als Erntehelfer oder auch für die Lebensmittelverarbeitung zu gewinnen. Warum sollten nicht etwa Gastronomiemitarbeiter oder auch Studenten, deren Semesterbeginn verschoben wurde und die ihre üblichen Jobs in der Gastronomie nicht ausüben können, bei der Ernte oder in anderen systemrelevanten Bereichen aushelfen?



Im Moment ist die Versorgung gesichert – von kurzzeitigen Klopapier-Engpässen einmal abgesehen. Aber wie lange hält das vor, wenn beispielsweise teils nicht geerntet oder auch nicht gesät und gepflanzt werden könnte?

Ich betone noch einmal: Die Versorgung sowohl mit Grundnahrungsmitteln als auch mit Waren des täglichen Bedarfs ist gesichert. Es wird alles dafür getan, dass der freie Warenverkehr europaweit gesichert bleibt. Mit ersten Erfolgen, wie man an der Auflösung des 40-Kilometer-Staus an der Grenze zu Polen sehen kann.

Deshalb gibt es auch keinerlei Grund für Hamsterkäufe und ich warne ganz ernsthaft vor dem sinnlosen Horten von Waren des täglichen Bedarfs. Wenn es irgendwo Engpässe gibt, dann sind sie von diesem Horten und Raffen verursacht. Ich muss wirklich einmal sagen, es muss Schluss sein mit diesem Egoismus. Wir müssen in dieser schweren Situation vom Ich zum Wir kommen.