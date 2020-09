Wie lebten Kinder in den Behinderteneinrichtungen der DDR-Nordbezirke? Erstmals Forschungen veröffentlicht

von Thomas Volgmann

10. September 2020, 18:55 Uhr

Elke Schneider (Name geändert) ist heute 60 Jahre alt und lebt in Schwerin. In den siebziger Jahren kam sie als geistig behindertes und förderungsunfähiges Kind nach Dobbertin in die Außenstelle der Bezirks-Nervenanstalt Schwerin. „Betroffene berichten über Schläge, Demütigungen, Essensentzug“, erzählt Anne Drescher, Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die Insassen schliefen beengt in Doppelstockbetten. Privatsphäre gab es nicht. Bildung und Förderung blieben den Behinderten versagt.

1983 kam Elke Schneider mit 23 Jahren zur Verwahrung in ein Altenheim. Endstation. Erst mit dem Ende der DDR änderte sich auch ihr Leben. Sie arbeitete in den Dreescher Werkstätten für behinderte Menschen, wurde gefördert und lernte richtig sprechen. In diesen Tagen war die 60-Jährige mit ihrer 80-jährigen Mutter in der Beratungsstelle der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ bei der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Die Stiftung unterstützt Menschen, die als Kinder und Jugendliche in der DDR zwischen 1949 und 1990 in stationären Einrichtungen der Psychiatrie oder Behindertenhilfe Leid und Unrecht erfahren haben und heute noch unter den Folgen leiden. Auf Antrag können die Betroffenen 9000 Euro Entschädigung bekommen. Der Antragsschluss ist der 31. Dezember 2020.

„Insgesamt haben sich seit 2017 bei uns 1275 Betroffene gemeldet“, so Drescher. 735 von ihnen haben bereits Leistungen in einer Gesamthöhe von 6,7 Millionen Euro erhalten. Die Behörde rechnet mit etwa 1500 Anspruchsberechtigten. „Es fällt allerdings auf, dass der Personenkreis der sehbehinderten und körperbehinderten Menschen nur in geringer Zahl unter den Antragstellern vertreten ist“, sagt Drescher.

Die Gespräche mit den Opfern, ihren Angehörigen und Betreuern werden protokolliert, um das Wissen über die Heime, das Leben dort und die Betreuung zu bewahren. Der Publizist Falk Bersch hat die Protokolle ausgewertet und in Archiven nach Quellen zu dem Thema gesucht. „Geprägt war der größte Teil der Behinderteneinrichtungen bis zum Ende der DDR durch Großstationen, Überbelegung, mangelnde Tagesstrukturierungen, bauliche Mängel und unzureichendes Personal“, sagt Bersch. Die Forschungsergebnisse werden in einem zweibändigen Buch „Kinder und Jugendliche in sonderpädagogischen, psychiatrischen und Behinderteneinrichtungen in den DDR-Nordbezirken“ veröffentlicht. In diesen Tagen ist der 327 Seiten starke erste Band erschienen.