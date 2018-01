Grüne Woche Berlin : Schaulaufen der Ernährungsbranche

Die 83. Internationale Grüne Woche beginnt am Freitag in Berlin. Die Mecklenburger Kartoffelveredelung aus Hagenow ist seit der Wende durchgängig mit vertreten

von Carlo Ihde

18. Januar 2018, 05:00 Uhr

Die Mecklenburger Kartoffelveredelung ist ein wahres Urgestein unter den Ausstellern auf der Grünen Woche. Seit der Wende vertritt der Hagenower Vermarkter von Kartoffelflocken durchgängig MV beim Schaulaufen der Branche, das morgen offiziell seine Tore öffnet. Bis zum 28. Januar erwartet die weltweit größte Messe für die Ernährungs- und Landwirtschaft sowie Gartenbau um die 400 000 Besucher auf dem Berliner Messegelände zu kulinarischen Rundgängen und Fachvorträgen.

„Wegen der Bandbreite und Internationalität des Messe-Fachpublikums ist die Grüne Woche seit Jahren ein enorm wichtiger Anlaufpunkt für uns,“ sagt Jörg Elvers, Vertriebsleiter der Kartoffelveredelung. Immerhin 30 Prozent der Hagenower Produktion gehen in den Export. Anders als bei Kleinstproduzenten oder der regionalen Gastronomie gehe es daher für den Großbetrieb darum, die Fahne für die heimische Lebensmittelindustrie hochzuhalten, so Elvers.

Gewinnspiel: Leser fahren auf die Grüne Woche Sie sind die Sieger unter mehr als 500 Teilnehmern an unserem Gewinnspiel zur Grünen Woche. 23 Leser unserer Zeitung fahren am 23. Januar jeweils mit ihren Partnern mit dem Bus zum exklusiven Messebesuch unter m Funkturm. Die Gewinner sind: Monika Riemann, Lützow; Margarete Annuhs, Schwerin; Heidrun Lembke, Deibow; Trauthilde Fritsche, Wittendörp; Brigitte Westphal, Techentin; Gisela Prochaska, Schwerin; Erika Hofmann, Crivitz; Marion Rosenkranz, Wittenburg; Marianne Hollinger, Carlow; Barbara Becker, Rostock; Regina Diederich, Balow; Hans-Jürgen Suhr, Seehof; Bärbel Hinkelmann, Schwerin; Erich Seifert, Grabow; Sigrid Zotter, Leezen; Werner Reinschmidt, Wittenburg; Ingrid Peiser, Godern; Christine Meiburg, Cramonshagen; Manfred Schlage, Wiebendorf; Armin Krämer, Lüssow; Marlies Meißner, Lübz; Lorett Maserski, Passow; Gritt Reimer, Dobbertin; Richard Ludwig, Neu Poserin

„Zugegeben, das Wort Kartoffeltrockenprodukt hört sich vielleicht nicht sehr sexy an“, sagt Marketingchef Michael Greve. Aber dass die einfach zuzubereitenden Produkte wie Püree und Klöße doch in aller Munde sind, verrät ein Blick auf die Zahlen des zur Emsland-Group gehörenden Unternehmens. Pro Tag verlassen 1,4 bis 1,8 Millionen Verbraucherportionen das Emsland-Foodwerk in Hagenow. Pro Jahr werden 128 000 Tonnen der Erdknolle verarbeitet. Daraus entstehen etwa 30 000 Tonnen Kartoffeltrockenprodukte. Zu den 176 Mitarbeitern in der Produktion kommen zehn dazu, die sich unter dem Dach der Mecklenburger Kartoffelveredelung GmbH um den weltweiten Vertrieb in etwa 30 Länder kümmern. Jahresumsatz: Zirka 37 Millionen Euro. Das Haus vertreibt die Eigenmarke „Mecklenburger Küche“. Wer im Supermarkt zum Püree einer Eigenmarke etwa von Aldi oder Lidl greift, hat oft auch ein Produkt aus Hagenow im Korb.

Und schließlich erreicht auf der Messe das Püree auch manchen Gaumen, der eher Vorbehalte gegen Trockenprodukte hatte. „Wir können Aha-Effekte erzeugen, wenn wir zeigen, dass das nicht künstlich, sondern reine Kartoffel aus der Region ist, zerkleinert und getrocknet“, erläutert Michael Greve. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wollte es 2015 genau wissen. Unter der Überschrift „Dieses Pulver ist schnell verschossen“ testeten drei Gourmetexperten Konsistenz und Geschmack von einem Dutzend Produkten. Auf Platz 1 der Kritiker damals: Das Goldpüree von „Mecklenburger Küche“. Die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum, denn die Emsland-Gruppe will im kommenden Jahr am Standort Hagenow weiter investieren. „Wir bereiten gerade das Genehmigungsverfahren vor und wollen bereits 2019 mit der nahezu verdoppelten Kapazität produzieren“ so Elvers. Gegründet wurde die Kartoffelveredelung übrigens 1969: Als erste und einzige Pommes-Fabrik in der DDR.