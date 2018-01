Politik : Scharmützel schon am Anfang

Vor den Verhandlungen in Berlin lieferten sich die Koalitionspartner in Schwerin spontan ein verbales Scharmützel um Präsenz und Einfluss bei den Gesprächen.

Wer ist wichtig? Wer ist wichtiger? Noch bevor die Groko-Verhandlungen gestern in Berlin begannen, lieferten sich die Koalitionspartner in Schwerin gestern Morgen spontan ein verbales Scharmützel um Präsenz und Einfluss bei den Gesprächen in Berlin. Resultat: sechs zu fünf für die SPD.

„Starke Aufstellung aus MV“, vermeldete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der ersten Tagung der Spitzenrunde angesichts von elf Politikern aus dem Nordosten. Gemeinsam mit SPD-Bundeschef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles, Lars Klingbeil, Olaf Scholz und Malu Dreyer ist Schwesig für die SPD in der Spitzengruppe der 15 Politiker, dem engsten Kreis, der auf der Gegenseite-Seite von Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) angeführt wird. Zu Beginn der Verhandlungen wurde dort über die Besetzung der Arbeitsgruppen und über den Zeitplan gesprochen.

Schwesig ist SPD-Verhandlungsführerin für Bildung und Forschung und damit Pendant zur Unionsvertreterin Annegret Kramp-Karrenbauer, der Ministerpräsidentin des Saarlandes. Zudem wird Schwesig, wie auch der CDU-Fraktionschef im Schweriner Landtag, Vincent Kokert, der großen Hauptverhandlungsrunde von 50 Mitgliedern angehören. Kokert nutzte umgehend die Gelegenheit, um die Rolle der Bedeutung der CDU hervorzuheben: „Es ist ein gutes Signal für die CDU MV und die Menschen im Land, dass auf Expertise und Erfahrung aus Mecklenburg-Vorpommern gesetzt wird. Die CDU ist die einzige Partei, die die Interessen Ostdeutschlands glaubwürdig vertritt“, meldete er zum Start einen Alleinvertretungsanspruch an. Die CDU-Politiker aus MV diskutierten wichtige Themen der Landesentwicklung mit, wie Haushaltspolitik, Gesundheit, Pflege und die Finanzausstattung der Kommunen, so Kokert. Übrigens gibt es in all diesen Gruppen auch SPD-Vertreter aus MV.

Schwesig hingegen gab sich staatsmännisch: „Wir wollen gemeinsam gute Lösungen für das Land erreichen. Außerdem freue ich mich, in der Spitzenrunde an zentraler Stelle alle Themen mitzuverhandeln. Als Vorsitzende der AG Bildung möchte ich ein Zukunftsthema für unser Land mitgestalten.“