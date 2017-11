Bauarbeiten : Rügen vom Bahnverkehr abgeschnitten

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Auf der Insel Rügen legt die Deutsche Bahn von heute an (4 Uhr) den Bahnverkehr für knapp drei Wochen lahm. Wegen umfangreicher Bauarbeiten können keine Züge fahren. Betroffen ist der Regional- und Fernverkehr. Wer dennoch bis zum 26. November mit dem Zug anreist, muss in Stralsund in Busse umsteigen, die bis zum Ende der Bauarbeiten als Schienenersatzverkehr unterwegs sind.

Die Deutsche Bahn will nach eigenen Angaben in den drei kommenden Wochen an verschiedenen Streckenabschnitten zwischen Stralsund und Ostseebad Binz/Sassnitz umfangreiche Bauarbeiten an Gleisen und Stelltechnik durchführen.Zudem seien Instandhaltungsarbeiten an der Rügendammbrücke geplant, wie ein Sprecher sagte. In Bergen entsteht ein elektronisches Stellwerk. Dessen Inbetriebnahme soll vorbereitet werden.

Die Rüganer haben es derzeit auch auf den Straßen schwer voranzukommen. An verschiedenen Abschnitten auf der Insel Verkehrseinschränkungen wegen Bauarbeiten.