Unfallhilfe in MV : Retter halten Frist in keinem Kreis ein

Zehn Minuten liegen nur in Schwerin und Rostock zwischen Alarmierung und Eintreffen

von Karin Koslik

06. Februar 2018, 05:00 Uhr

Alarmierende Zahlen: In keinem Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern wurde im Jahresdurchschnitt 2016 die in einem medizinischen Notfall gesetzlich vorgeschriebene zehnminütige Hilfsfrist eingehalten. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion „Bürger für Mecklenburg-Vorpommern“ (BMV) hervor. Nur in den beiden kreisfreien Städten lag demnach die durchschnittliche Hilfsfrist deutlich unterhalb der vorgeschriebenen Zeitgrenze: In der Landeshauptstadt brauchten die Rettungskräfte von ihrer Alarmierung durch die Leitstelle bis zum Eintreffen am Einsatzort durchschnittlich 9,1 Minuten, in Rostock sogar nur 7,2 Minuten. In den Landkreisen dagegen reichen die Fristen von 10,3 Minuten in Vorpommern-Greifswald über 11,4 Minuten in Nordwestmecklenburg, 11,5 Minuten im Landkreis Rostock und 12,3 Minuten in Vorpommern-Rügen bis zu 13,2 Minuten im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Aus der Mecklenburgischen Seenplatte lagen keine Daten vor. Landesweit wurde bei 60 000 von rund 160 000 Einsätzen im Jahr 2016 die Zehn-Minuten-Frist nicht eingehalten.

„Der Notfallrettungsdienst ist damit nicht bedarfsgerecht. Er kann nicht als funktionsfähig gelten“, kritisiert der Parlamentarische Geschäftsführer der BMV-Fraktion, Matthias Manthei. „Einmal mehr sind die ländlich geprägten Regionen des Landes besonders benachteiligt.“

Das Gesundheitsministerium sieht die Landkreise als Träger des Rettungsdienstes in der Verantwortung. Sie müssten „Strukturen und Vorhaltung“ prüfen, um die Vorgaben des Rettungsdienstgesetzes und der Rettungsdienstplanverordnung einzuhalten. Das wird in den Landkreisen grundsätzlich ebenso gesehen. Derzeit werde die einheitliche Überplanung aller Rettungsdienstbereiche im Land vorbereitet, so die Sprecherin des Nordwest-Kreises, Petra Rappen.

„Eine Situation, in der Verletzte oder Erkrankte durch zu spätes Eintreffen der Rettungskräfte zu Schaden gekommen sind, ist in den zurückliegenden Jahren im Landkreis Ludwigslust-Parchim nicht eingetreten“, so Kreissprecher Andreas Bonin. Auch dort bedürfen die bestehenden Rettungsdienst-Strukturen aber der Überprüfung. Im zweitgrößten Flächenkreis der Bundesrepublik gibt es heute acht Notarztstandorte und 18 Rettungswachen, die der ständigen Qualitätskontrolle durch den Landkreis unterliegen. Kommentar Seite 2