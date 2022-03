Kriminalität : Reisende in Zügen bestohlen: Bundespolizei warnt

Die Bundespolizei warnt aus aktuellem Anlass vor Dieben in Zügen. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Rostock am Montag sagte, wurden am Wochenende eine Mutter mit zwei Kindern kurz vor Rostock und eine 20-jährige Frau im Zug nach Stralsund bestohlen. Der kurzzeitig abgelenkten Mutter aus Hamburg wurde den Angaben zufolge am Samstag ein Rucksack mit Geldbörse, Bargeld und Ausweisen sowie Scheckkarte vermutlich bei einem Halt in Schwaan nahe Rostock entwendet.

Die 20-Jährige aus Baden-Württemberg büßte beim Schlafen im Zug von Karlsruhe nach Stralsund an die Ostsee ihr Tablet mit Tasche und weiterer Technik ein. Der Gesamtschaden wurde auf eine vierstellige Summe geschätzt. Die Bundespolizei wies darauf hin, dass es im Nordosten seit längerer Zeit kaum solche Diebstähle gegeben habe und die verstärkte Reisez...

