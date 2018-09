Im Kreis seiner Familie : Regisseur Ottokar Runze in Neustrelitz gestorben

Der 1925 in Berlin geborene Film- und Theaterregisseur Ottokar Runze ist tot.

von Winfried Wagner

24. September 2018, 10:00 Uhr

Der mehrfach preisgekrönte Filmproduzent starb am Samstag im Kreis seiner Familie in Neustrelitz, wie ein Sprecher seiner Familie am Montag mitteilte.

Der 93-Jährige hatte mit Filmen wie «Im Namen des Volkes» und «Der Lord von Barmbeck» (1974) unter anderem zwei Deutsche Filmpreise und einen Silbernen Bären gewonnen. Der gebürtige Berliner hatte bis zuletzt noch Lesungen in Neustrelitz bestritten.