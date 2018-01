Gesundheit : Ratten – ein Problem in MV?

Durch milden Winter und ein Überangebot an Nahrung steigt mancherorts die Population der Nager. Im Land sieht man es gelassen

von Wibke Niemeyer

16. Januar 2018, 20:45 Uhr

Sie leben in Erdlöchern, bewegen sich aber bequem über das Kanalrohrnetz von Ort zu Ort. Ratten. In den Rohren wird ihnen ein Imbiss in Form von Lebensmitteln bereitet. Schlagzeilen wie „Hilfe, bei uns wohnen Ratten im Klo!“ oder „Kampf gegen Ratten im Stadtzentrum“ schrecken die Bevölkerung immer wieder auf. Aufgrund eines milden Winters und eines Überangebots an Nahrung steigt mancherorts die Population der Nager.

Ratten - ein Problem in MV? Nach Einschätzung von Schädlingsbekämpfer Daniel Riess „ist die Population der Tiere über die Jahre gesehen gleichbleibend“. Konkrete Einsatzzahlen kann der Schweriner nicht nennen. „Wir leben hier in MV am Wasser und da haben wir fast täglich mit Ratten und Mäusen zu kämpfen“, sagt Riess.

Ratten sind nach § 2 Nr. 12 Infektionsschutzgesetz Gesundheitsschädlinge, da durch sie Krankheitserreger auf den Menschen übertragen werden können. Der Hauseigentümer ist dann verpflichtet, einen Kammerjäger zu bestellen.

Schuldig sei mitunter der Mensch, der den Tieren durch unsachgemäße Abfallbeseitigung einen reich gedeckten Tisch bereitet. Der Experte verweist aber auch auf den leichtsinnigen Umgang mit Resten von Essen aus Imbissen und Schnellrestaurants. „Ich habe schon erlebt, dass Lieferservices ihren Müll nicht ordentlich entsorgen und einfach brach wegwerfen. Das ist für Ratten ein gefundenes Fressen.“

Um die Vermehrung der Tiere unter Kontrolle zu halten, setzt Riess sowohl Giftköder als auch hochmoderne Schlagfallensysteme ein. Denn die Technik sei über die Jahre sicherer im Umgang geworden. „Welche Maßnahme letztlich eingesetzt wird, hängt von den Umweltgegebenheiten ab.“ Der Aufwand sei in beiden Fällen aber sehr groß, „denn man muss alle drei bis fünf Tage kontrollieren, ob alles sachgemäß ausliegt.“

Mecklenburg-Vorpommern, ein Bundesland mit viel Wasser und Landwirtschaft, bietet den Nagern beste Lebensgrundlagen. Doch die Lage ist hier beherrschbar. Den Begriff „Plage“ verwendet niemand. „Wir haben in den vergangenen Jahren keine großen Probleme im Land und auch über den Winter keinen großen Anstieg der Population zu verzeichnen“, sagt Gerit Hübner, Ärztin und Fachgruppenleiterin „Hygiene“ im Gesundheitsamt Schwerin. Die Behörde sei gut mit ortsansässigen Schädlingsbekämpfern und der städtischen Abfallbeseitigung vernetzt, sodass bei Rattenalarm schnell gehandelt werden könnte.

„Bürger melden sich bei uns, wenn sie Ratten im Wohngebiet über die Straße laufen sehen oder in der Nähe von Mülltonnen finden“, so Hübner. Wer ein totes Tier findet, muss es dem zuständigen Gesundheitsamt melden.

Im Herbst suchen sich die Viecher überdachte Unterkünfte wie Schuppen, Dachböden und Keller zum Überwintern. Dennoch: Im Bestand der Wohnungsgesellschaft WiRo in Rostock „gibt es keine übermäßigen Probleme“, berichtet Sprecher Carsten Klehn. Bei einem Fall kümmere sich ein Schädlingsbekämpfer darum. Der Bauservice übernehme Nacharbeiten wie zum Beispiel die Schließung möglicher Zugänge, so Klehn.

Dass Ratten Krankheiten übertragen können, schreckt viele auf. Angst muss man aber nicht haben. „Die direkte Schädigung von Menschen durch Ratten ist selten und kann nur durch Angriffe oder Bisse erfolgen. Dies kann zum Beispiel Kanalarbeiter oder Angestellte von Schädlingsbekämpfungsbetrieben betreffen“, sagt Anja Neutzling vom Landesamt für Gesundheit und Soziales MV.

Eine größere Bedeutung besitzen Ratten als Reservoir vieler Krankheitserreger beziehungsweise Parasiten. „Von diesen könnte grundsätzlich jeder betroffen sein, der mit Ratten den Lebensraum teilt“, so Neutzling weiter. Die Übertragung erfolge zumeist indirekt über den Kot oder Urin. Über die gesundheitliche Bedeutung hinaus sind Ratten auch Vorrats- und Materialschädlinge, die zum Beispiel durch ihre Nageaktivität massive Schäden u.a. an Leitungen verursachen können.