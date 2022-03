Schwerin : Räuber bedroht Kassiererin in Lotto-Geschäft

Ein Mann hat am Dienstagabend einen Lotto-Laden in Schwerin überfallen und dabei Zigaretten erbeutet. Der Räuber habe es zunächst auf Bargeld abgesehen und die Kassiererin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht, teilte die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mit. Der Frau sei es jedoch gelungen, zu flüchten. So sei der Räuber nicht an das Geld in der Kasse gelangt. Daraufhin habe er sich mehrere Zigarettenschachteln geschnappt und sei geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Täter.

