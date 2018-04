22. April in Schwerin : SVZ-Pressefest: Feiern Sie mit uns!

Mit Redakteuren sprechen, Konzerte genießen, Preise gewinnen: Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserem Pressefest.

von svz.de

22. April 2018, 11:40 Uhr

Wir wollen mit Ihnen über das Zeitungsmachen sprechen, bei tollen Bühnen-Acts feiern, den Hauptpreis der Tombola - eine Ford Fiesta - an den Leser bringen und noch vieles mehr. Also, kommen Sie heute von 11 bis 18 Uhr auf den Bertha-Klingeberg-Platz in Schwerin vorbei. Wir freuen uns auf Sie.

>> Alles rund um das Pressefest lesen Sie unter www.svz.de/pressefest