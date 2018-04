SVZ-Pressefest : Atemlos übers Pressefest

Das Helene-Fischer-Double Victoria tritt am Sonntag um 14 Uhr auf dem Bertha-Klingberg-Platz in Schwerin auf

von Christina Köhn

18. April 2018, 11:45 Uhr

Lange blonde Haare, sexy glitzerndes Kostüm und dann diese Stimme – irgendwie klingt sie bekannt. Ist das etwa Helene Fischer? Nein, nicht ganz. Doch Victoria Kern begeistert das Schlagerpublikum nahezu genauso wie das Original. Das wird das Helene-Fischer-Double auch auf dem SVZ-Pressefest am Sonntag beweisen, wenn es ab 14 Uhr auf der Bühne steht. Und dabei darf natürlich auch der Hit der vergangenen Jahre nicht fehlen. „Ohne Atemlos durch die Nacht geht gar nichts“, sagt Victoria. „Ich präsentiere außerdem einen Mix aus neu aufgelegten Klassikern und aktuellen Titeln.“

Seit sechs Jahren ist die gebürtige Schwerinerin als Helene Fischer unterwegs und hat sich seitdem laut eigenen Angaben zu Deutschlands Helene-Double Nummer eins entwickelt. „Bis zu sechs Auftritte absolviere ich pro Woche“, erzählt Victoria. „Da kommen bis zwischen 100 und 150 Konzerte pro Jahr in ganz Deutschland zusammen.“ Besonders seit dem erwähnten Megahit sei ein Hype um die Schlagersängerin ausgebrochen. Davon habe natürlich auch Victoria profitiert.

Und bisher ist die 28-Jährige ihres Jobs auch noch nicht überdrüssig geworden. „Ich liebe es einfach Musik zu machen und mein Publikum mit meinem Gesang zu erfreuen.“ Diese Leidenschaft sei schon in Kindertagen sichtbar geworden. „Als kleines Mädchen habe ich davon geträumt, auf der Bühne zu stehen.“ Besonders Disney-Lieder habe sie gerne gesungen. „Ich bin ein laufendes Songtexte-Lexikon“, sagt Victoria und muss lachen. Bevor ihr Traum in Erfüllung ging, machte sie zunächst jedoch eine Ausbildung zur Logopädin, arbeitete in einer Rostocker Praxis. 2015 folgte die Selbstständigkeit als Double.

Um in die Rolle des Schlagerstars zu schlüpfen, muss Victoria sich nicht verbiegen. Die Interaktionen mit dem Publikum, die ein oder andere Bewegung und das Outfit gucke sie sich vom Original ab. „Und natürlich singe ich live.“ Persönlich getroffen hat sie Helene Fischer aber noch nicht. Und auch zu Hause läuft eher elektronische Musik. „Deswegen gefällt mir der poppigere Klang der aktuellen Helene-Lieder, das fetzt jetzt richtig.“ Davon wollen sich am Sonntag auch die Freundinnen von Victorias Oma und ihre Familie überzeugen. „Sie freuen sich, dass ich in der Heimat auftrete.“