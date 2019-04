Mit der Tatra-Bahn zum SVZ-Pressefest : „Das ist noch eine richtige Straßenbahn“

Egal ob verkaufsoffener Sonntag, Frühjahrserwachen, Gartenmarkt oder natürlich das Pressefest – am kommenden Sonntag hat die Landeshauptstadt für seine Bewohner und Gäste viel zu bieten. An verkaufsoffenen Sonntagen und zum Frühjahrserwachen ist die Stadt traditionell voll. Auch der Gartenmarkt lockt normalerweise viele Besucher nach Mueß. Doch da im Freilichtmuseum gebaut wird, zieht der Markt in diesem Jahr an die Schleifmühle. Parkplätze sind rar, die Suche nach freien Abstellmöglichkeiten könnte nervenaufreibend werden. Wer uns auf dem Pressefest besuchen möchte, sollte daher überlegen, das Auto stehen zu lassen und lieber auf den Nahverkehr zu setzen. Die Tatra-Bahn bringt Sie direkt bis zum Bertha-Klingberg-Platz. Das schont nicht nur Ihre Nerven, sondern auch die Umwelt.