Auf Promo-Tour in Schwerin : Jugendliche fürs Pressefest begeistern

Unser Azubi Jeremy Schulz rührte gestern im Schlosspark-Center die Werbetrommel für das SVZ-Pressefest.

von Wiebke Niemeyer

16. April 2019, 09:18 Uhr

Schwerin | „Wenn es passt, komme ich mit ein paar Kumpels vorbei“, sagt Konrad Meinig. Jeremy Schulz, Azubi in unserem Medienhaus, rührte gestern im Schlosspark-Center die Werbetrommel für unser Pressefest am 28. April auf dem Bertha-Klingberg-Platz in Schwerin und verteilte etwa 500 Flyer. Für Meinig und andere Jugendliche ist die Chillecke auf dem Fest ein guter Anlaufpunkt. Dieses Angebot gibt es zum ersten Mal. In einem separaten Bereich können die Jugendlichen den Tag über unter sich sein, Rodeo reiten, in Liegestühlen chillen und Cocktails trinken.