SVZ-Pressefest : Ihr Foto mit Frank Schöbel

Schlagerstar kommt zum Pressefest am 28. April in Schwerin. Wir suchen Ihre Geschichte?

von Wibke Niemeyer

03. April 2019, 20:00 Uhr

Nicht nur auf der Bühne um 16.45 Uhr, sondern auch nach seinem Auftritt ist Stargast Frank Schöbel bei unserem Pressefest am 28. April live zu erleben. Um 17.45 Uhr gibt er Autogramme auf dem Bertha-Klingberg-Platz in Schwerin. Sein enges und ehrliches Verhältnis zum Publikum ist seit fünf Jahrzehnten sein Markenzeichen. Eine ähnliche Aktion gab es auch beim Pressefest im Juni 1986: „Im Pressezentrum am Marstall konnten ausgeloste Leser ein Foto mit Frank Schöbel machen lassen“, erinnert sich Jochen Brandau, der von 1977 bis 1989 Pressefest-Chef war. So wurde ein ganz besonderer Moment festgehalten. Haben Sie, liebe Leser, das Foto noch? Wir möchten gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Schicken Sie uns dafür das alte Foto bis Mittwoch, 10. April, zu. Vielleicht steckt dahinter noch eine persönliche Geschichte, die Sie uns erzählen möchten.

