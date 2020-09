Platte Namen können kommen

Verkehrsministerium legt Ausschuss Vorschlag über Zusatzschilder an Ortseingängen vor / Gemeinden sollen selbst entscheiden

von Helge Ahrens

09. September 2020, 19:14 Uhr

Nu geiht dat los: Zusatzschilder mit niederdeutschen Ortsnamen sollen ab kommender Saison Gäste und Einheimische in Mecklenburg-Vorpommern begrüßen. Das Verkehrsministerium erarbeite dazu jetzt eine Richtlinie, nachdem man gemeinsam mit dem Bildungsministerium, dem Städte- und Gemeindetag sowie dem Heimatverband Vorschläge beraten hat, sagte eine Sprecherin des Ressorts. Zuvor waren die Ergebnisse im Verkehrsausschuss des Landtages vorgestellt worden. Das Parlament hatte Ende Januar der Landesregierung den Auftrag erteilt, zu prüfen, ob auf Zusatzschildern am Ortseingang auf gebräuchliche niederdeutsche Ortsnamen hingewiesen werden kann. In einer emotionsgeladenen Debatte hatte damals Agrarminister Till Backhaus (SPD) eine rasche Umsetzung angemahnt: „Nit nur snacken. Wi mütten mehr mocken.“

Und siehe da, nach nur sieben Monaten snacken, machen und tun liegen schon die ersten Ergebnisse vor: Laut Verkehrsministerium können Gemeinden, die dies wünschen, unterhalb der Ortstafel ein Zusatzzeichen anbringen, auf dem der Ortsname „op platt“ angegeben werden kann, sagte die Sprecherin. Neben den straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben hätten die Kommunen bei dieser Art der Beschilderung einen Spielraum bei der Ausgestaltung des Inhalts – es müsse nicht der „amtliche“ niederdeutsche Name sein. Eingebracht hatte den Antrag die rot-schwarze Koalition. Ursprüngliche Ideen, den plattdeutschen Namen direkt auf dem Ortsschild anzubringen, scheinen damit vom Tisch. Dies sei rechtlich nicht möglich, hieß es schon im Landtag.

Genau in diese Wunde legt nun auch die Opposition den Finger: „Es war von vornherein klar, dass ein Zusatz auf Ortsschildern nicht so einfach machbar ist. Dies hätten die Regierungsfraktionen im Vorfeld ihres Antrags, der sich auf einen Prüfauftrag beschränkt, klären können – dann hätten SPD und CDU mit ihrem Schaufensterantrag allerdings nicht so öffentlichkeitswirksam hausieren gehen können“, sagte Linken-Abgeordnete Eva-Maria Kröger. Gut sei aber, dass jetzt eine Vorzugsvariante vorliegt. CDU-Abgeordneter Dietmar Eifler sieht indes noch ein anderes Problem: „Niederdeutsch ist in MV sehr uneinheitlich, demnach lässt sich nicht immer zweifelsfrei sagen, wie der korrekte niederdeutsche Name einer Gemeinde laute“. Die Behörden sind was das angeht aber bereits in Gesprächen mit den entsprechenden Vereinen.

Der Städte- und Gemeindetag zeigte sich zufrieden: „Uns kam es auf die Freiwilligkeit an“, sagte Geschäftsführer Andreas Wellmann.