Jugend forscht : Plastik schreddern für die ISS

Seit mehr als 50 Jahren gibt es den Wettbewerb „Jugend forscht“ – Tausende Schüler haben seither daran teilgenommen.

von Maximilian Lessig

14. März 2018, 05:00 Uhr

Die Rostocker Gymnasiasten Leni Termann, Lara Neubert und Adrian Schorowsky hatten eine Idee, die vielleicht die US-Raumfahrtbehörde Nasa interessieren könnte: Sie wollen überflüssiges Plastik, das auf der internationalen Raumstation (ISS) anfällt, so zerkleinern, dass es mit einem 3D-Drucker wiederverwendet werden kann. „Die Nasa würde sich viele Kosten ersparen und man könnte den Ausstoß von Müll deutlich reduzieren“, sagt Neubert.Mit ihrer Idee stehen die drei Jugendlichen in der Rostocker Stadthalle, wo gestern die Präsentation des diesjährigen Wettbewerbs „Jugend forscht“ begann. Ihr Projekt ist Teil des Fachgebiets Geo- und Raumwissenschaften, eines von insgesamt sieben Wissensgebieten.

1965, als der frühere Chefredakteur des Magazins „Stern“, Henri Nannen, das erste Mal zu „Jugend forscht“ aufrief, begann die Erfolgsgeschichte dieses Wettbewerbs. Damals befanden sich die Naturwissenschaften laut Nannen auf dem Abstellgleis. Inzwischen erleben die sogenannten Mint-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik eine Renaissance. Die jährlich ausgetragenen Wettbewerbe auf Landes- und Bundesebene ermöglichen den Schülern einen Blick über den Tellerrand, dabei werden sie von vielen Bildungseinrichtungen sowie dem Energieversorger Wemag und den Stadtwerken Rostock unterstützt.

Unter dem Motto „Spring! Trau Dich und zeig, was in dir steckt!“ versammeln sich nun Nachwuchswissenschaftler zum 28. Landeswettbewerb. Rund 80 junge Forscher im Alter von 9 bis 18 Jahren mit 41 Facharbeiten stellen ihre Fähigkeiten in den Fachgebieten Biologie, Mathematik, Informatik, Geo- und Raumwissenschaften, Physik, Technik und Arbeitswelt unter Beweis. „Die Themen sind gewohnt breit gefächert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es neben der Arbeit auch Freude gemacht haben muss, diese Felder zu bearbeiten“, sagt Wettbewerbsleiter Heiko Gallert.

Ein gutes Beispiel dafür sind Jan Wolfrum und Viet Duc Long Nguyen vom Musikgymnasium Käthe Kollwitz Rostock. Sie setzen sich im Fachgebiet Chemie mit der Beschleunigung von Polymerbildungen auseinander. Sie wollen die chemische Prozesse mit Hilfe der Katalyse forcieren. „Man kann in kürzerer Zeit mehr herstellen und so die industrielle Produktion optimieren“, erklären die Nachwuchsforscher.

Leuchtende Beispiele aus früheren „Jugend forscht“-Wettbewerben gibt es viele. So konnten die Rostocker Schülerinnen Dorothea Wolfram und Stine Koball im vergangenen Jahr nicht nur die Jury mit ihrem Thema „Dialyse bewegt Schule“ überzeugen. Sie erhielten sogar noch den Sonderpreis der Christoffel-Blindenmission. Sie wiesen nach, dass Sport bei der Dialyse-Therapie eine wichtige Rolle spielt.

Bei „Jugend forscht“ werden bundesweit Geld- und Sachpreise im Wert von einer Million Euro zur Verfügung gestellt. Die Landessieger treffen Ende Mai beim Finale des Bundeswettbewerbs in Darmstadt aufeinander. Wer in diesem Jahr aus Mecklenburg-Vorpommern ins Hessische fahren darf, will die Jury heute bekannt geben.