Ärger bei den Freien Wählern : Partei-Querelen: Der Graf und sein Widersacher

Bei den Freien Wählern MV rumort es: Zerbricht nach der Landtagsfraktion auch die Mini-Partei?

von svz.de

13. Oktober 2019, 16:55 Uhr

Es waren bessere Zeiten: Kaum waren die Freien Wähler MV durch eine glückliche Fügung mit einer Fraktion in den Landtag eingezogen, stand auch schon Gustav Graf von Westarp (linkes Foto) im Scheinwerferlicht. Fortan ließ der Landesvorsitzende kein Kamerateam aus, das nicht bei drei auf den Bäumen war. Von Westarp posierte vor dem Schloss in Schwerin, verschickte Pressemitteilung um Pressemitteilung und fühlte sich sichtlich wohl. Dann schickte er eine Pressemitteilung zu viel.

Nun rumort es bei den Freien Wählern gewaltig: Vorstandsmitglied Heiko Schönsee (rechtes Foto) fordert den 71-jährigen Vorsitzenden von Westarp unmissverständlich auf, den Platz für Jüngere freizumachen. „Das hätte ich mir schon beim Parteitag Ende September in Rostock gewünscht – auch mit Blick auf die Landtagswahl 2021“, sagt Schönsee. Mit von Westarp als Spitzenkandidat müsse man dann mit einem 73-Jährigen in den Wahlkampf ziehen. Abgesehen davon vermisse er bei von Westarp Bürgernähe: „Es dreht sich alles nur um seine Person“, nimmt der Schweriner Lokalpolitiker Schönsee (45) kein Blatt vor den Mund. Andere reden von einem „Feudalstaat“, der vom Grafen beherrscht werde. Doch von Westarp weist die Rücktrittsforderung umgehend zurück.

Zuvor hatte das Zerwürfnis mit der inzwischen aufgelösten Landtagsfraktion BMV Schlagzeilen gemacht. So hatten sich die beiden Abgeordneten Bernhard Wildt und Matthias Manthei und zwei weitere Parlamentariern von den Freien Wählern getrennt, mit denen sie zuvor fusioniert waren – erstmals hatten die Freien Wähler damit eine Plattform im Landtag, mit der sie auch landesweit bekannter wurden.

Manthei und Wildts „Parteienkarriere“ reicht allerdings noch weiter zurück: Ursprünglich zogen sie mit der AfD ins Parlament ein, aus deren Fraktion sie dann auch austraten. Begründung: Die AfD neige zu sehr zu rechtsextremen Strömungen. Nun der erneute Paukenschlag: Kurz vor dem Parteitag beendeten sie auch die Zusammenarbeit mit den Freien Wählern und wechselten zur CDU. Wildt hatte schon länger erkennen lassen, dass auch er mit von Westarp einfach nicht kann. Deutliche Worte findet er nach einer Pressemitteilung von Westarps zur Krebserkrankung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Noch am selben Tag fordert der Freien-Wähler-Chef indirekt ihren Rücktritt. Stattdessen traten Manthei und Wildt aus der Partei aus.

Beim Freien-Wähler-Parteitag in Rostock kandidierte dann Schönsee für den Vorsitz und erreichte satte 13 Stimmen, von Westarp dagegen 23. Die Mini-Partei hat etwa 70 Mitglieder. „Ich bin da auch etwas darauf hereingefallen“, sagt Ex-Vize Bernhard Wildt. Was der frühere AfD- und heutige CDU-Mann meint: So gut wie in jedem Kommunalparlament in MV findet sich zwar eine unabhängige Liste oder eine Wählergemeinschaft. Doch deren Mitglieder sind meist nicht Mitglied der gleichnamigen Landespartei, machen fast ausschließlich Kommunalpolitik. Dieses Potenzial werde viel zu wenig genutzt, findet der Widersacher des Grafen. Schönsee: „Die Partei muss sich neu aufstellen. Wir müssen uns die Frage stellen, ob es so dezentral weitergehen soll oder ob wir wie in Bayern die Kräfte bündeln.“ Im Freistaat sitzen die Freien Wähler nicht nur im Landtag, mittlerweile sind sie dort sogar an der Regierung beteiligt.

Von Westarp sieht sich hingegen auf einem guten Weg. Mit etwa 90 Kommunalpolitikern arbeite man schon zusammen, die Freien Wähler seien in allen Kreistagen vertreten. Doch Schönsee, der maßgeblich die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in MV vorangetrieben hat, sieht noch mehr Baustellen. Es gelte nun, neue Schwerpunkte zu setzen, nachdem sich die etablierten Parteien des Themas bemächtigt und es abgeräumt haben. So könne man sich für einen landesweiten kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einsetzen, in einem ersten Schritt für Azubis, Schüler und Studenten. Dies sei ein konkreter Schritt, um den Bildungsstandort MV aufzuwerten. Auch von Westarp kommt als Antwort auf neue Themen die Bildung in den Sinn. Was damit konkret gemeint ist? Seine Antwort nach kurzem Zögern: „Lassen Sie uns da zwei, drei Monate Zeit.“

Uwe Reißenweber