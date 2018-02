Trotz Eis und Schnee : Wintermärchen statt Winterchaos

Auf den Straßen des Landes ist es gestern ruhig geblieben. Bei Unfällen gab es meist nur Blechschäden.

von Hannes Stepputat

26. Februar 2018, 21:19 Uhr

Rostock Trotz Schnee und Glätte ist es gestern Vormittag auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns bis auf Ausnahmen ruhig geblieben. Die Situation sei nicht vergleichbar mit dem Wintereinbruch vor einigen Wochen, erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock. Auch ein Sprecher des Präsidiums Neubrandenburg sagte, dass es „unerwartet ruhig“ geblieben sei. Bis um 11 Uhr am Vormittag verzeichnete das Polizeipräsidium Neubrandenburg 19 witterungsbedingte Unfälle, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei den Karambolagen niemand. Insgesamt sei ein Sachschaden von knapp

34 000 Euro entstanden. Die Hauptunfallursache sei zu schnelles Fahren gewesen. Auch im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock gab es laut Polizei „normales Unfallgeschehen“, in der Regel blieb es bei Blechschäden. Genaue Unfallzahlen konnte ein Sprecher nicht nennen. In Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) geriet ein 45-jähriger Autofahrer auf einer vereisten Steigung in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, teilte die Polizei mit. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Auf Rügen rutschte ein Lkw in einer Kurve von der Straße und beschädigte die Bankette auf 25 Metern Länge. Die L293 wurde für vier Stunden gesperrt.

Das befürchtete Verkehrschaos vor allem am Morgen blieb laut Polizei aus. Beide Polizeipräsidien meldeten bis zum Mittag aus ihren Bereichen ein unerwartet ruhiges Geschehen. Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der B5 westlich von Ludwigslust, wo zwei Autos zusammenstießen. Dabei wurden vier Menschen verletzt, zwei davon schwer. Ein Verletzter wurde per Hubschrauber in eine Hamburger Spezialklinik geflogen.

Der Wetterdienst warnte vor Schneeglätte zwischen Kiel, Hamburg und Usedom. Bis Mittwoch könne es entlang der Ostseeküste Schneeverwehungen geben, sagte Stefan Kreibohm vom Wetterdienst Meteomedia.