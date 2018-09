Drei Verletzte : Panik nach Rauchentwicklung: Usedomer Bäderbahn evakuiert

Wegen Rauchentwicklung haben Rettungskräfte am Freitagabend einen Zug der Usedomer Bäderbahn bei Wolgast evakuiert.

von ots

01. September 2018, 08:05 Uhr

Gestern gegen 20:30 Uhr kam es in der Usedomer Bäderbahn auf der Strecke von Züssow nach Wolgast auf Grund eines technischen Defekts zu einer Qualmentwicklung und Funkenflug im Bereich des Triebwagens. Zu einem Brand kam es nicht. Unter den 121 Reisenden, darunter 31 Kinder, brach Panik aus. Ein Reisender zog die Notbremse. Die Scheiben einer Tür der UBB wurden mit dem Nothammer eingeschlagen.

Der Zug wurde durch die Triebfahrzeugführerin auf freier Strecke zwei Kilometer vor Buddenhagen zum Halten gebracht. Die Reisenden verließen über die geöffneten Türen den Zug und wurden auf einem anliegenden Feld durch die rund 50 Kameraden der alarmierten Feuerwehr und des Rettungsdienstes aufgenommen. Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei waren ebenfalls vor Ort.

Die Strecke wurde sofort für den weiteren Zugverkehr gesperrt. Zwei erwachsene Fahrgäste mussten ärztlich versorgt werden. Ein Kleinkind wurde in Begleitung der Eltern in das Universitätsklinikum Greifswald gebracht. Durch die wenig später am Ereignisort eingetroffene Notfallmanagerin der UBB wurde die Weiterfahrt der Reisenden über Wolgast mit Bussen und Taxen organisiert. Der Zug wurde ebenfalls nach Wolgast geschleppt. Hier konnten die Fahrgäste ihr Gepäck in Empfang nehmen.

Die Strecke wurde im Anschluss gegen 23:25 Uhr wieder freigegeben.