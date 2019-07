30. Zappanale in Bad Doberan : Packende Arrangements

Die Ed Palermo Big Band aus den USA beglückte die 30. Zappanale

von svz.de

21. Juli 2019, 20:00 Uhr

Es war einer dieser schönen, so außergewöhnlichen Momente, die dieses Festival immer wieder auf die Bühne zu zaubern vermag. Nach einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes war am frühen Sonnabendabend beim Konzert der französischen Band „The HeadShakers“ in Sekundenschnelle die Hölle los. Ein kräftiges Gewitter mit Starkregen und Sturm, das den linken Bühnenbereich der Main Stage beschädigte, zwang die Organisatoren, das Programm zu unterbrechen. Nach zweistündiger Pause konnte das Live-Spektakel zur Freude der aus allen Erdteilen angereisten Fangemeinde kurz vor Mitternacht fortgesetzt werden.

Trotz spiegelglatter Vorderbühne und tropfenden Abdeckplanen ließ sich die aus New York City als Headliner eingeladene Big Band von Ed Palermo die Stimmung nicht vermiesen. Für Bandleader Palermo ist das Werk Frank Zappas eine wahre Schatzkiste, rund 300 Kompositionen und Songs des Komponisten hat er für seine Big Band bereits arrangiert. Wie diese Perlen aus dem Zappa-Katalog von der Creme der New Yorker Musikszene in Bad Doberan interpretiert wurden – das trieb selbst gestandenen, langjährigen Festivalbesuchern Tränen der Freude in die regennassen Augen.

Als Big Band-Leiter macht Palermo kein „Business as usual“. Er beherrscht die hohe Kunst von Dorsey bis Duke, aber sein musikalischer Ansatz liegt nicht nur in der Pflege eines großen kulturellen Erbes. So holt er mit seinem Klangkörper, der laut der Fachzeitschrift „Down Beat“ zur Spitzengruppe der US-Big-Band-Szene gehört, neben eigenen Kompositionen Vorlagen von Jimi Hendrix, Paul Butterfield, Mike Bloomfield und Frank Zappa ans Licht. Seine Arrangements bestechen durch üppige Klangvielfalt und höchst unerwartete Wendungen.

Der legendäre Gil Evans hat die ungewöhnliche Arbeitsweise Palermos treffend beschrieben: „Er benutzt die Instrumentierung einer traditionellen Big Band, aber seine Arrangements und Songs sind alles andere als das. Wenn Du denkst, die Musik geht in eine bestimmte Richtung, da biegt sie plötzlich um die Ecke, ohne an Gleichgewicht zu verlieren.“ Dieses Unvorhersehbare ist Palermos Stärke, macht seine Musik so jung und frisch.

Bei dem exklusiven und einzigen Konzert in Europa in Bad Doberan gab es viele Zappa-Klassiker in berauschend packenden Arrangements zu genießen. Von „What´s New in Baltimore“ über „Son Of Orange County“ bis hin zu „Evil Prince“ ging die Reise. Aber auch Brahms, Beethoven, Weather Report und The Beatles trugen zu diesem funkensprühenden Programm bei. Mitunter atemberaubend war das Medley aus Beethovens „Mondschein Sonate“ und der Lennon/McCartney-Vorlage „She`s So Heavy“. Fast noch schöner dann das Finale – bestückt aus den Zappa-Gerichten „Wassermelone in Osterheu“ und „Pygmy Twilite“.

Zum Abschluss freute sich das Festival bei Redaktionsschluss am Sonntagabend auf den Auftritt der Grand-

mothers of Invention (USA) mit Bunk Gardner (Sax) und Don Preston (Keyboards & Synthesizers). Die beiden Kreativen sind Weggefährten und Zeugen jener Zeit, als die Musik Frank Zappas begann, weltweit die musikalische Entwicklung des vergangenen Jahrhunderts zu prägen. Und das auch bis in unsere Gegenwart hinein in Bad Doberan.