Ost-Ministerpräsidentenkonferenz : Osten will weitere Förderung

Castrop-Rauxel oder Cottbus? Witten oder Wittenberge? Gelsenkirchen oder Greifswald? Der Streit um die Geldströme, die in den Osten fließen, beschäftigte die Bundesrepublik vor Jahren schon einmal. Als Bürgermeister in den strukturschwachen Gebieten der alten Bundesrepublik die Rechnung aufmachten, wer den Aufbau Ost bezahlt. Inzwischen ist es längst Allgemeingut, dass der Bund, die Länder und die Kommunen im Westen in den letzten 28 Jahren für die gleichwertigen Lebensverhältnisse tief in die Tasche griffen – Länderfinanzausgleich, Solidarpakt, Fonds Deutsche Einheit, EU-Fördermittel, Renten- und Versicherungsbeiträge... Aber das war keine Einbahnstraße. Den Solidaritätszuschlag als Sondersteuer zahlen die Bürger in Ost und in West. Einheitskanzler Helmut Kohl hatte Unrecht, als er die Hoffnung nährte, die Einheit aus der Portokasse bezahlen zu können. Wirtschaftsexperten haben ausgerechnet: Zwei Billionen Euro hat die Wiedervereinigung von BRD und DDR gekostet. Die größte Investition in der Geschichte. Doch die hat sich gelohnt. Denn die Transferleistungen bewirkten das zweite deutsche Wirtschaftswunder. Viele Regionen im Osten stehen inzwischen auf eigenen Füßen. Aber nicht alle. Wenn Ende 2019 die Strukturfördermittel der EU auslaufen, die in den Solidarpakt Ost flossen, steht die Frage nach der künftigen Strukturförderung. Und da ist es doch ganz klar, dass die Ministerpräsidenten in Ost wie West den Finger heben, wenn es um ihre strukturschwachen Gebiete geht. Das wird ein steiniger Weg. Max-Stefan Koslik