Mediclin : Opposition attackiert Gesundheitsminister wegen Krankenhaus Crivitz

Neuer Schock nach Betriebsvereinbarung. SPD: Vorsätzliche Täuschung

von svz.de

15. Mai 2020, 16:45 Uhr

Operation beendet, Patient tot: So könnte das Szenario aussehen, wenn sich der Klinikbetreiber Mediclin in Crivitz durchsetzt und die Geburtshilfe nun doch für immer ihre Türen schließen muss. Das ist der Kern der erneuten Debatte im Landtag auf Antrag der Linksfraktion. Denn jetzt kam heraus: Der Konzern zieht alle Register und hat eine Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat abgeschlossen, wonach dem Personal ein Übernahmeangebot etwa nach Parchim gemacht oder eine Abfindung geboten wird. In der Betriebsvereinbarung geht es um die Schließung der Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Crivitz zum 30. Juni 2020.

Für Linken-Abgeordneten Torsten Koplin ist das nichts anderes als „eine blanke Provokation.“ Und der Gesundheitsexperte der Fraktion forderte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) auf, nun seinerseits „alle Register zu ziehen“. Mit seinen Plänen verstoße der Konzern gegen Vereinbarungen und den Versorgungsauftrag. „Also muss geahndet werden. Dafür gibt es mehrere Eskalationsstufen: Verweis, Abmahnung, Vertragsstrafe, fristlose Kündigung“, erinnerte Koplin den Minister.

Doch der zog sich erst mal auf seine Interpretation der Rechtslage zurück: „Die Landesregierung kann nicht in ein Unternehmen hineinregieren, wenn sich die Geschäftsführung mit einem Betriebsrat einigt“. Ansonsten halte man aber am Erhalt des Standortes fest. Innerhalb der nächsten 14 Tage gäbe es zwischen dem Landkreis und Mediclin drei Verhandlungsrunden, die das Ministerium auf Wunsch auch begleiten werde. Dabei geht es um die Rücküberführung der Klinik in die kommunale Hand, also die des Kreises. Ziel sei der 1. Januar kommenden Jahres. Bis dahin aber, befürchtet Linken-Abgeordnete Jacqueline Bernhardt könne es schon zu spät sein: „Die Station wird leergezogen und ausgeblutet. In einem halben Jahr stehen wir dann vor einer geschlossenen Station, von der wir nicht wissen, wie wir für sie Ärzte herbekommen sollen.“

SPD-Abgeordneter Julian Barlen rät dem Betriebsrat die Betriebsvereinbarung anzufechten. Grund: „Die in der Präambel aufgestellte Behauptung, dass eine Schließung ... vor allem ein Ergebnis der gemeinsamen Lösungssuche zwischen Mediclin und dem Ministerium sei, ist schlicht falsch.“ Eine vorsätzliche Täuschung bietet für eine Anfechtung alle Möglichkeiten.