Haushalt MV : Ohne Moos nix los

Noch ist der neue Kommunale Finanzausgleich nicht durch den Landtag beschlossen, schon scheint er wieder Makulatur. Die Forderungen der Kommunen nach mehr Geld gehen weiter. Dabei muss man wissen, dass die Städte und Gemeinden der ostdeutschen Bundesländer gerade aufgrund ihrer geringen Steuerkraft deutlich mehr Zuweisungen bekommen als die der alten Länder. Das hat seine Richtigkeit, da die ostdeutschen Länder ja auch größere Zuweisungen vom Bund erhalten, um die Lebensverhältnisse anzugleichen. Bis zum Jahr 2020. Dann, nicht jetzt, kommt die Stunde der Kämmerer. Die Kommunen in MV bekommen 1416 Euro Zuweisungen je Einwohner. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind es 400 bzw. 300 Euro weniger. Darauf müssen sich die Bürgermeister perspektivisch einstellen – und jetzt mit der verhältnismäßig komfortablen Ausstattung Investitionen tätigen, die sich nach 2020 auszahlen. Bis auf ein Jahr haben die Kommunen in jüngster Vergangenheit am Jahresende insgesamt immer ein dickes Plus verzeichnen können. Das heißt nicht, dass auch Gemeinden und große Städte mit Minus abschlossen. Aber die Herausforderungen kommen erst. Darauf müssen sich die Bürgermeister vorbereiten.