Handwerk : Ofen aus in der Backstube

Kein Nachfolger: Bäckermeister Benn hört nach 50 Jahren auf. Der Filialdruck setzt dem Handwerk zu. Landesweit gibt es bald nur noch 100 Betriebe

von Torsten Roth

26. Januar 2018, 20:55 Uhr

Ofen aus in der Backstube: Mecklenburg-Vorpommern verliert seine Bäcker. 50 Jahre hat er den Ofen in seiner eigenen Bäckerei angeheizt – den „Betrieb vom Vater übernommen“, erzählt Arnold Benn und sieht noch einmal in die Backstube. Bis zum Sommer vergangenen Jahres hat er in Grevesmühlen für frische Brötchen, handgemachten Kuchen und schmackhaftes Brot gesorgt. Jetzt ist Schluss: Kommende Woche schließt er die Tür endgültig zu und gibt das Haus mit der jahrzehntealten Bäckerei ab. „Ich habe keinen Nachfolger gefunden“, sagt der 74-Jährige. Keiner der Gesellen und Jungmeister wollte die unternehmerische Verantwortung übernehmen. Selbst seine Enkelin, Konditorin von Beruf, scheute das Risiko. Ende einer jahrzehntealten Tradition.

Jährlich halten etwa zehn Handwerksbetriebe zwischen Boizenburg und Pasewalk dem wachsenden Marktdruck der Filialketten und der Discounter mit Backstationen nicht mehr stand und schließen. Zudem müssten Betriebe aufgeben, weil sie keine Betriebsnachfolger mehr fänden, erklärte Landesinnungsmeister Thomas Müller, Bäcker in Ribnitz-Damgarten. Vor allem die Zukunft der Landbäckereien stehe auf dem Spiel.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Aderlass in einem Traditionshandwerk: In den vergangenen Jahren haben Dutzende Meister einer der ältesten gewerblichen Handwerkstätigkeiten aufgegeben und die Backmolle in die Ecke gestellt. So hat sich die Zahl der bei den beiden Handwerkskammern in MV registrierten Bäckereien binnen acht Jahren um 41 auf nur noch 189 landesweit im vergangenen Jahr verringert, ermittelte das Wirtschaftsministerium. Und es werden noch mehr: „Es ist fünf nach zwölf“, meint Landesinnungsmeister Müller angesichts der Entwicklung, „es wird so kommen, dass in der Zukunft nur noch Leuchttürme übrig bleiben.“ Die Branche geht davon aus, dass in den kommenden Jahren nur noch etwa 100 Bäckereien im Land überleben werden. Ein bundesweiter Trend: Anfang der 90er-Jahre sorgten zwischen Bodensee und Ostseeküste noch 22 000 Bäckereien für Sonntagsbrötchen. Mittlerweile sind nur noch 11 000 übrig geblieben.

Das Handwerk unter Wettbewerbsdruck: Vor allem die deutlich höhere Marktdichte „macht den Betrieben mächtig zu schaffen“, meint Müller und forderte die Kommunen auf, ihren Entscheidungsspielraum zu nutzen, Handwerksbetrieben den Vorzug vor Filialketten zu geben. Zudem: Sechs-Tage-Woche, Nachtarbeit, Saison-Stress in den Betrieben in den Ferienorten – immer weniger junge Leute entschieden sich für einen Job in der Backstube. Früher hätten im Jahr noch 150 Bäcker eine Lehre begonnen, derzeit seien es gerade noch 40, erklärte Müller. Betriebsnachfolger, Übernahme nach der Ausbildung: Dabei seien die Zukunftschancen prächtig.

Die Branche setzt Tradition dagegen. Die Bäcker müssten sich auf ihr Handwerk besinnen. Vielfalt statt Einheitsgeschmack: „Ihr Pfund ist die Handarbeit und der unverwechselbare Geschmack“, meinte Müller und forderte die Verbraucher auf, das Handwerk wieder mehr wertzuschätzen. „Wenn der Bäcker erst geschlossen hat, ist es zu spät.“