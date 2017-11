5. Stiftertag : Nordosten ist arm an Stiftungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von Iris Leithold

erstellt am 05.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Mehr Kultur und die Verbesserung der sozialen Situation sind die Hauptziele der meisten Stiftungen in MV. Etwa ein Drittel der aktuell 165 Stiftungen bürgerlichen Rechts im Nordosten gebe als Zweck unter anderem die Unterstützung im Bereich Gesundheit und Soziales an, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) anlässlich des 5. Stiftungstages Mecklenburg-Vorpommerns. Er fand am Sonnabend in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) statt.

Ein weiteres Drittel widme sich Kunst und Kultur, so Hoffmeister weiter. Aber auch Meeresschutz, Völkerverständigung oder die Unterstützung der Heimatstadt seien Ziele von Stiftungen. „Eine so breite Unterstützung ist wichtig für unsere Gesellschaft“, lobte die Ministerin, die innerhalb der Landesregierung für das Stiftungswesen zuständig ist. „Diese Gemeinschaft bringt Menschen hervor, die für ein ideelles Anliegen bereit sind, Zeit, Ideen, Geld oder Wissen einzusetzen.“

MV ist vergleichsweise arm an Stiftungen. Bundesweit gibt es fast 22 000 Stiftungen. Allein in Hamburg sind es nach Angaben der Ehrenamtsstiftung des Landes fast zehnmal so viele wie in Mecklenburg-Vorpommern. Das gesamte Vermögen aller Stiftungen im Nordosten erreicht Schätzungen zufolge nicht das Vermögen der größten in Hamburg ansässigen Stiftung.

Als Gründe für die geringen Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern gilt das Fehlen großer Vermögen und ein Abbruch der Stiftertradition in der Jahren der DDR. Anfang 1992 gab es noch ganze 47 Stiftungen im Land, wie Hoffmeister sagte. Heute bildet MV laut Landesnetz der Stiftungen gemeinsam mit Brandenburg das Schlusslicht in Deutschland. Während in Hamburg 78 Stiftungen auf 100 000 Einwohner kommen, sind es in Bremen 49, in Mecklenburg-Vorpommern 10 und in Brandenburg 9, wie der Vorsitzende Wolf Schmidt sagte. Und der Abstand zu den stiftungsstarken Ländern wachse: Unter den bundesweit 582 Neugründungen 2016 seien nur zwei in MV gewesen.

Die aktuellen Niedrigzinsen haben das vorherrschende Stiftungsmodell in eine Krise gebracht. Erträge aus mündelsicher angelegtem Stiftungsvermögen brechen weg. Das treffe Stiftungen in MV mit ihrem meist geringen Kapital besonders, sagte Schmidt. Das Netzwerk organisierte den Stiftertag, dessen Schwerpunkte Fundraising und Kooperation waren. „Der Stiftergedanke, Gutes zu tun, muss weiter verbreitet werden“, sagte Schmidt. Dazu sei es nicht unbedingt erforderlich, reich zu sein. So sei das Spenden von Zeit mehr denn je gefragt. Auch Bürgerstiftungen seien ein guter Weg, um bei schwacher Vermögensstruktur im Land kleine Beiträge zu wirksamem Stiftungskapital zu bündeln.