Vollverpflegung : Noch Wünsche offen beim Kita-Essen

Könnten kleine Kinder allein bestimmen, was bei ihnen auf den Tisch kommt, gäbe es wohl jeden Tag Nudeln mit Tomatensoße. Vielleicht auch einmal Milchreis. Oder Chicken-Nuggets mit Pom-mes. Aber sicher weder Brokkoli noch Möhren. Doch kleine Kinder dürfen aus gutem Grund nur ausnahmsweise selbst bestimmen, was es zu essen gibt: Die ersten 1000 Tage ihres Lebens sind prägend für ihre ganze weitere Entwicklung. In den darauffolgenden 1000 Tagen wird das Erlernte noch einmal gefestigt. Und wenn sie dann in die Schule kommen, müssen die Grundlagen gelegt sein – auch in Bezug auf eine gesunde Ernährung. Der im Gesetz verankerte Anspruch, dass Kinder in einer Betreuungseinrichtung nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) vollwertig und gesund verpflegt werden sollen, ist daher richtig und wichtig. Doch das Gesetz muss auch umgesetzt werden, und da hapert es in vielen Kindertagesstätten noch. Nach Angaben der DGE-Bundesgeschäftsstelle gab es Ende des Jahres hier im Land gerade einmal 17 nach den Kriterien der Gesellschaft zertifizierte Kitas. Dazu weist die Vernetzungsstelle Kita-Verpflegung lediglich drei Caterer im Land aus, die ein DGE- Zertifikat besitzen. Fortbildungsangebote die die Vernetzungsstelle zu den Verpflegungsstandards angeboten hat, wurden in den zurückliegenden beiden Jahren nur von gerade einmal einem Drittel der Einrichtungen genutzt. Was also tun? In erster Linie sind hier die Eltern gefragt. Schließlich zahlen sie je nach Einrichtung für die Vollverpflegung ihrer Kinder im Monat zwischen 64 und 102 Euro. Eine Stange Geld, für das sie auch verlangen können, dass ihren Kindern abwechslungsreiches, gesundes und vor allem frisches Essen vorgesetzt wird.