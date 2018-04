Interview : „Nichts machen, tötet“

Notarzt Gernot Rücker erklärt, warum er verpflichtenden Erste-Hilfe-Kursen an Schulen dennoch skeptisch gegenüber steht.

von Udo Roll

19. April 2018, 05:00 Uhr

Vier Dinge sollte ein Schüler können, sagt Notarzt Gernot Rücker. Lesen, Schreiben, Rechnen – und Herzdruckmassage. Im Gespräch mit Udo Roll erklärt der Mediziner, warum er verpflichtenden Erste-Hilfe-Kursen an Schulen dennoch skeptisch gegenüber steht.

Kinder als Lebensretter - kann das überhaupt funktionieren?

Gernot Rücker: Bei einem Herzstillstand auf jeden Fall. Mädchen und Jungen ab der siebenten Klasse sind problemlos in der Lage, eine Herzdruckmassage bei einem Erwachsenen durchzuführen. Das haben wir in Studien mit über 20 000 Schülern herausgefunden.

Aber würden Schüler bei einem Notfall auch tatsächlich helfen? Schon bei Erwachsenen ist das längst nicht immer der Fall.

Da spielen oftmals Ängste und Bedenken eine Rolle, etwas verkehrt zu machen. Der Chefredakteur einer bekannten überregionalen Tageszeitung hat mich allen Ernstes mal gefragt, ob er rechtlich überhaupt befugt ist zu helfen, wenn in seiner Redaktion ein Mitarbeiter zusammenbricht. Aber nichts machen, tötet bei einem Herzstillstand. Kinder sind da ganz anders.

Inwiefern?

Sie gehen unbefangener ran. Der Hilfsethos ist bei ihnen stärker ausgeprägt. Helfen wird als cool empfunden. Um lebensrettende Maßnahmen angstfrei zu ergreifen, ist es deshalb wichtig, insbesondere Kinder so früh wie möglich an das Thema heranzuführen.

Dennoch sehen Sie verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse an Schulen eher skeptisch.

Erste Hilfe und Wiederbelebung sind nicht das Selbe. Ein Erste-Hilfe-Kurs dauert neun Stunden. Bei dem großen Lerndruck in der Schule ist das aus meiner Sicht nur schwer machbar. Außerdem sind nur wenige Maßnahmen wirklich lebensrettend, wie Herzdruckmassage und die Stillung großer Blutungen.

Was wäre die Alternative?

Sinnvoller wäre es aus meiner Sicht, sich auf die Wiederbelebung zu konzentrieren. Pro Jahr könnten zusätzlich rund 5000 Menschen bundesweit mit Herzstillstand gerettet werden. Die Handgriffe kann man in zwei Stunden lernen. Einen Erste-Hilfe-Kurs macht man später ohnehin in der Fahrschule und bei vielen Berufsausbildungen.

Da lernt man doch auch Herzdruckmassage.

Wiederbelebung muss unbedingt vor der Pubertät trainiert werden, weil die Mädchen und Jungen in dem Alter weniger Berührungsängste haben. Mit „Retten macht Schulen“ haben wir in MV auch bereits ein entsprechendes Projekt etabliert, an dem sich 70 bis 80 Prozent der Schulen im Land beteiligen. Rund 55000 Schüler wurden in den vergangenen sieben Jahren in Wiederbelebung geschult. Insofern überrascht mich die aktuelle politische Debatte auch ein wenig.

Zur Person Gernot Rücker (53) ist Notarzt und Leiter der Simulationsanlage und des Notfallausbildungszentrums an der Universitätsmedizin Rostock. Er ist Initiator des Projektes für Wiederbelebung „Retten macht Schule”.