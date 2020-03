Corona-Briefing und Coronavirus Aktuell : Newsletter und Audio-Update: Täglich die neuen Entwicklungen zum Coronavirus

Das Coronavirus hält Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und die ganze Welt in Atem. Damit Sie stets aktuell informiert sind, fassen wir ab Dienstag täglich die neuen Entwicklungen in Newsletter und Audioformat zusammen.

von Dirk Buchardt

16. März 2020, 15:06 Uhr

Stündlich ändert sich die Nachrichtenlage zum Thema Corona: Veranstaltungen werden abgesagt, Schulen und Kitas bleiben geschlossen, weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden bekannt gegeben.

Der tägliche Überblick

Damit Sie jederzeit einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen zum Thema haben, bietet unsere Redaktion ab Dienstag, 17. März, jeden Tag einen Newsletter sowie ein Audio-Update mit den wichtigsten Nachrichten des Tages aus den Regionen von Gadebusch bis Plau am See und Rostock bis Wittenberge, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und der Welt an.

Das Corona-Briefing ist ein Newsletter, der täglich um 15 Uhr für Sie verschickt wird. Hier finden Sie einen schnellen Überblick über alles, was in Ihrem direkten Umfeld, Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland rund um das Thema Coronavirus passiert. Wer mehr erfahren will, kommt über einen Link im Newsletter zu den hintergründigen Informationen und Analysen auf svz.de und nnn.de. Melden Sie sich hier gleich an:

Coronavirus aktuell ist ein Flashbriefing, das über Amazon Alexa und Google Home sowie über Google Podcasts, Deezer, Spotify und svz.de abgehört werden kann. Jeden Tag bietet es dem Hörer die Möglichkeit, sich in aller Kürze zu informieren. Ebenfalls ab etwa 15 Uhr ist es täglich hier abrufbar.

Weitere Informationen zum Coronavirus zum Nachlesen finden Sie auf unserer Dossierseite.