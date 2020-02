Versteigerung Mecklenburg-Vorpommern : Neuer Besitzer für Hafen gesucht

Anfang März wird eine Marina am Plauer See versteigert – auch Kiesgrube, Acker und Antennenmasten sind im Angebot

von svz.de

17. Februar 2020, 16:56 Uhr

Ein Grundstück am Plauer See gehört sicher zu den gefragtesten Immobilien in Mecklenburg-Vorpommern. Nicht von ungefähr gibt es auch viele Wochenendurlauber aus Berlin und Brandenburg, die die Region um das 40 Quadratkilometer große Wassersportparadies Plau bevölkern. Anfang März kann man zwar kein alleiniges Haus, aber dafür gleich einen ganzen Hafen erwerben: Bei der Frühjahrsversteigerung der Norddeutschen Grundstückauktionen (NDGA) kommt ein 4000 Quadratmeter großes Grundstück mit einer Hafenanlage in Bad Stuer am Plauer See zum Aufruf, wie unsere Zeitung von den Organisatoren erfuhr.

Und es gibt noch weitere ungewöhnliche Objekte: Antennenmaste in Schwerin und auf Usedom, größere Ackerflächen in Nordwestmecklenburg, bei Malchin, bei Twietfort nahe Plau und zwei der größten Häuser in im kleinen Dorf Duckow bei Malchin. Wenn diese Häuser neue Eigentümer finden, könnte sich damit auch die Zusammensetzung der Dorfbevölkerung stark ändern – erwarten Anwohner. Duckow liegt reizvoll an der Ostpeene und etwa 20 Kilometer nördlich der Müritz.

Doch der Reihe nach: In Bad Stuer, das am Südzipfel des Plauers See zum früheren Müritzkreis gehört, soll ein Großteil eines Sportboothafens mit Boot-Slipanlage neue Eigentümer finden. Die Tourismusbranche wünscht sich einen Weiterbetrieb. Das Grundstück liegt unweit vom Bärenwald und von einem Campinplatz und umfasst 18 Schwimmstege mit 36 Liegeplätzen, die Slipanlage, das Hafenbecken sowie eine 1000 Quadratmeter große Wiese. Es liegt auch eine Genehmigung zur Sanierung der Anlagen inklusive der Uferbefestigung vor, heißt es von der NDGA. Dieser etwas versteckte Teil des Plauer Sees gilt im Gegensatz zu Plau selbst immer noch ehe als Geheimtipp unter Erholungssuchenden.

Großes Interesse – vor allem von Investoren, die vielleicht Solaranlagen installieren wollen – erwarten die Organisatoren für die Ex-Kiesgrube Lentschow. Etwa zehn Kilometer vor der Insel Usedom sollen 107 000 Quadratmeter veräußert werden – ab 19 000 Euro Startgebot. Über die Jahre hat sich dort allerdings, mit Tümpeln, Feuchtgebieten und Grasland, eine eigene Pflanzen- und Tierwelt angesiedelt.

Die beiden Antennenmasten von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Garz auf Usedom sowie in Schwerin auf dem Schwälkenberg sollen für 9000 sowie für 3000 Euro Mindestgebot neue Eigentümer finden. Ob sich das Land dafür interessiert, um auch die Mobilfunkabdeckung ganz praktisch besser ausbauen zu können, konnte bisher niemand sagen.