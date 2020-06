Neue Querelen um die Antikapitalistische Linke

Landtag streitet um Vize-Vorsitzenden der Enquetekommission Gesundheit

von urei

11. Juni 2020, 13:57 Uhr

Kampf der Ideologen und neuer Streit um ein Mitglied der Antikapitalistischen Linken im Landtag: Diesmal geht es um Torsten Koplin, den die Linksfraktion als Vize-Vorsitzenden der neuen Enquetekommission „Zukunft der medizinischen Versorgung in MV“ vorgeschlagen hatte. Nach der erbitterten Diskussion um die Wahl Barbara Borchardts zur Verfassungsrichterin wollte die CDU offenbar nicht noch einmal an den Pranger gestellt werden. Borchardt war mit Stimmen der CDU gewählt worden, die Verfassungstreue der Politikerin wird in Zweifel gezogen.

Jetzt nun das langjährige Mitglied des Landtages und der Landesvorsitzende der Linken, Torsten Koplin: Gestern stimmte das Parlament in Schwerin über den Kommissionsvorsitz ab. Koplin war auch Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit, ist damit aber offen umgegangen. „Es gibt Vorbehalte gegenüber Herrn Koplin“, sagte CDU-Fraktionschef Torsten Renz unserer Zeitung. Jeder Abgeordnete entscheide selbst über die Wahl.

Koplin wurde schließlich mit 34 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 18 Enthaltungen gewählt. Zum Vorsitzenden der Kommission wurde Jörg Heydorn (SPD) gewählt. 34 Ja-Stimmen für Koplin – das sind drei weniger als Linke und SPD im Parlament haben. Die CDU verfügt über 18 Sitze, die AfD über 14. Zwei Abgeordnete sind fraktionslos. Abgestimmt haben 69 der 71 Abgeordneten.

Koplin: „Die CDU steht extrem unter Druck – von ihrer Parteispitze und der Basis. Ich werde das zugegebenermaßen knappe Wahlergebnis durch fachliches Einbringen rechtfertigen.“