Neubrandenburg: Werkzeugdiebstahl von einer Baustelle

von svz.de

27. Januar 2020, 12:37 Uhr

In der Zeit vom 24.1.2020, 18 Uhr, bis 25.1.2020, 7.15 Uhr, kam es in der Svantevitstraße in Neubrandenburg zu einem Einbruch in ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam durch eine an das Haus grenzende Garage Zutritt in das Gebäude. Sie entwendeten dabei diverse Elektrowerkzeuge sowie ein 50 Meter langes Erdkabel. Zudem entwendeten sie von einem auf dem Grundstück abgestellten Fahrzeuganhänger die elektrischen Leitungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3200 Euro.

Zur Spurensuche und -sicherung kamen die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zum Einsatz. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0395-5582 5224 bei der Polizei.