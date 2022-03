Pandemie : Neubewertung der Corona-Lage nächste Woche im Kabinett

Das Kabinett hat die Fortsetzung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. 3G könnte aber schon nächste Woche fallen. Parallel droht juristischer Streit: Die FDP will gegen den Landtagsbeschluss zum landesweiten Corona-Hotspot vorgehen.

Die Landesregierung hat nach dem Corona-Hotspot-Beschluss des Landtags für ganz Mecklenburg-Vorpommern die Fortsetzung der aktuell geltenden Schutzmaßnahmen beschlossen. Damit bleiben zum Beispiel 3G in Gaststätten, Hotels, Kinos und Theatern, 2G plus in Clubs und Diskotheken sowie die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen vorerst landesweit erhalt...

