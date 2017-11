Karneval : Närrische Jahreszeit beginnt heute auch in MV

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Jana Franke

erstellt am 11.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Mit „Alaaf!“ und „Helau!“ wird am Sonnabend (11.11.) wieder vielerorts in Mecklenburg-Vorpommern die Karnevalssaison offiziell eröffnet. Der offizielle Startschuss, zu dem der Landesverband einlädt, fällt in diesem Jahr in Schwerin.

Erwartet werden 250 Narren. Zum Stellenwert des Karneval im Land:

Erlebt Karneval in MV einen Aufschwung?

Laut Landespräsident Lutz Scherling ja. Offiziell haben sich mittlerweile 86 Vereine im Landesverband organisiert. Spaß am Verkleiden und der Ausgelassenheit haben demnach rund 7000 Karnevalisten. Der größte Verein zählt 330 Mitglieder, der kleinste 25. In Schwerin hat sich erst kürzlich ein vierter Verein gegründet.

In vielen Dörfern wird Karneval oder Fasching traditionell gefeiert, jedes hat seine eigene Tradition. „Besonders freue ich mich, dass wir seit drei, vier Jahren den Trend verzeichnen, dass viele Vereine immer mehr Kinder und Jugendliche zählen - und die bringen die Eltern mit. Und so wachsen wir“, sagt Scherling.

Seit wann gibt es eine zentrale Eröffnung der Saison wie die am Sonnabend in Schwerin?

Die erste Eröffnung fand 2015 in Neubrandenburg statt, die zweite in Richtenberg und nun in Schwerin. Vereine können sich dafür bewerben. Ausrichter in diesem Jahr sind die Schweriner Karnevalistenvereine. Angemeldet haben sich neben den vier Vereinen in Schwerin vier weitere aus dem Umland. So werden sich 200 bis 250 Narren mit einem Spielmannzug auf den Weg zum Markt machen. Dort werden sie sich vom Schweriner Oberbürgermeister Rico Badenschier symbolisch den Rathausschlüssel holen.

Der 11.11. fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. Ist das Rathaus besetzt?

Mecklenburg-Vorpommerns Oberkarnevalist Lutz Scherling meint: „Der Oberbürgermeister weiß um seine wichtige Rolle und kommt extra zur Eröffnung der Karnevalssaison zum Arbeitsplatz. Den Schlüssel bekommt er am Aschermittwoch beim traditionellen Präsidententreffen in Goldberg zurück.“