Tarifeinigung : Nach Protesten zahlt Milchkontor höhere Löhne

Lohnzuwachs für die Beschäftigten der vier Werke des Deutschen Milchkontors (DMK) in MV: Nach wochenlangem Protest einigten sich Gewerkschaft und Unternehmen auf eine Tariferhöhung – in Altentreptow und Bergen um 2,76 Prozent, in Dargun und Waren um 3,77 Prozent. Ein „annehmbarer Kompromiss für das Tarifjahr 2017“, meinte Dahms von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten gestern. Für das Müritz-Milchwerk in Waren und die Zentralkäserei in Dargun seien Vereinbarungen getroffen worden, um die Entgelte schrittweise an das Niveau der Altentreptower Werke anzugleichen. Des Weiteren wird die jährliche Altersvorsorge für alle um 23 Euro erhöht.