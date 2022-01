Aus Schwerin nach Dubai : Nach Morddrohung gegen Schwesig: Das Problem der Ermittler

Polizei und Staatsanwaltschaft können noch keine heiße Spur präsentieren. Stattdessen mühen sie sich mit dem Messenger-Dienst Telegram.

von Uwe Reißenweber

19. Januar 2022, 14:12 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft können noch keine heiße Spur präsentieren. Stattdessen mühen sie sich mit dem Messenger-Dienst Telegram.

Nach der Morddrohung gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf Telegram wollen die Ermittler aus MV auch direkt bei dem in Dubai ansässigen Messenger-Dienst recherchieren. „Wir versuchen, an den Anbieter heranzutreten“, sagte eine Sprecherin der Schweriner Staatsanwaltschaft. So weit bekannt, sind jedoch bislang alle derartigen Versuche deutscher Behörden gescheitert. Einen Tatverdächtigen könne man noch nicht präsentieren: „Die Ermittlungen dauern an“, so die Sprecherin.

Solidarität mit der Regierungschefin

Die Morddrohung war Anfang Januar im Vorfeld einer Corona-Demo in Rostock auf Telegram gepostet worden. Dort hieß es: „Sie wird abgeholt, entweder mit dem Streifenwagen, mit dem Krankenwagen in Jacke oder mit dem Leichenwagen, egal wie, sie wird abgeholt.“ In dem Post war ein Bild von Schwesig zu sehen. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt. Nach der Drohung hatten sich zahlreiche Menschen mit Solidaritätsadresse hinter die Regierungschefin gestellt, auch der Landtag verurteilte solche Fälle scharf.