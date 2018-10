Landwirtschaft : Nach Dürresommer: 27 Prozent Ernteeinbußen in MV

Der hohen Temperaturen und der wenige Regen der vergangenen Monate hat Folgen für die Bauern.

von Frank Pfaff

01. Oktober 2018, 16:46 Uhr

Die Dürre in diesem Sommer hat die Erträge der Bauern in Mecklenburg-Vorpommern um mehr als ein Viertel einbrechen lassen. In seinem am Montag veröffentlichten Erntebericht korrigierte das Statistische Amt in Schwerin zwar die Angaben vom August geringfügig nach oben. Doch änderte das nichts an der Gesamteinschätzung, dass die Feldfrucht-Ernte 2018 besonders schlecht ausfiel. Sie blieb insgesamt um 27 Prozent hinter dem bundesweiten Durchschnittswert der Jahre 2012 bis 2017 zurück.

So wurden beim Winterweizen, mit 332 000 Hektar Fläche im Land die am meisten angebaute Getreideart, durchschnittlich 60,3 Dezitonnen je Hektar eingefahren. Im Schnitt der letzten fünf Jahre waren es 80,2 Dezitonnen und damit 25 Prozent mehr. Die Roggen-Erträge blieben mit 39,8 Dezitonnen je Hektar sogar um 33 Prozent unter dem Durchschnittswert. Ähnlich hoch waren die Ertragsausfälle bei der Gerste, die mit 144 000 Hektar Anbaufläche zweitwichtigste Getreideart im Nordosten ist. Statt 73,8 Dezitonnen im Mittel betrug das Ergebnis in diesem Jahr nur 51,5 Dezitonnen je Hektar. Bei Weizen und Gerste litten vor allem die später ausgesäten Sommerarten besonders unter der anhaltenden Dürre.

Bei der Ölfrucht Raps, landesweit auf 197 000 Hektar angebaut, lagen die Ertragseinbußen laut Statistik bei 20 Prozent gegenüber dem mehrjährigen Mittelwert. Statt 37,2 Dezitonnen holten die Landwirte in diesem Jahr nur knapp 29,8 Dezitonnen der schwarzen Rapssaat vom Feld. Bei Silomais betrugen die Verluste gegenüber dem Durchschnittsertrag 31, bei Kartoffeln 17 Prozent.

Bund und Land hatten auf die schlechte Ernte reagiert und Finanzhilfen für besonders betroffene Agrarbetriebe beschlossen. Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern können nach Angaben von Agrarminister Till Backhaus (SPD) mit staatlichen Zuschüssen in Höhe von 50 Millionen Euro rechnen. Schadensausgleich werde Betrieben gewährt, in denen die Erträge um mindestens 30 Prozent unter dem mehrjährigen Durchschnitt zurückblieben.