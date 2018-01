Arbeitgeber : MV-Wirtschaft nimmt Union und SPD ins Gebet

Unternehmensverbände lehnen vor Koalitionsrunde stärkeren sozialen Ausgleich ab und fordern mehr Flexibilität und eine Steuerreform

von Torsten Roth

26. Januar 2018, 05:00 Uhr

Mehr Flexibilität, milliardenschwere Entlastungen für die Firmenchefs, mehr Europa: Kurz vor Beginn der Koalitionsverhandlungen in Berlin nehmen Mecklenburg-Vorpommerns Arbeitgeber die Union und die SPD ins Gebet. In einem Acht-Punkte-Papier warnt die Vereinigung der Unternehmensverbände MV (VU) die drei nordostdeutschen Mitglieder in den Verhandlungsteams, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), CDU-Fraktionschef Vincent Kokert sowie CDU-Bundestagsabgeordneten und Haushaltsexperten Eckhardt Rehberg, vor weiteren Belastungen für die Wirtschaft.

So wehren sich die Arbeitgeber im Nordosten vor allem gegen Pläne der SPD für mehr sozialen Ausgleich zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Danach erteilt die Wirtschaft u. a. der pauschalen Abschaffung der sachgrundlosen Befristung eine klare Absage. Den Betrieben würde damit ein „wesentliches Instrument genommen, auf schwankende Nachfrage flexibel reagieren zu können“, schreibt VU-Präsident und Unternehmer Thomas Lambusch in dem gestern verbreiteten Forderungskatalog. D

ie nach Auffassung der Arbeitgeber bislang nur als „Ausnahme“ geschlossenen Zeitverträge würden zudem Berufsanfängern, aber auch Wiedereinsteigern eine Chance auf Beschäftigung mit dem Übergang in eine unbefristete Anstellung bieten.

Die Wirtschaft in MV wehrt sich zudem dagegen, wieder zu einer gerechteren Kostenverteilung für die gesetzlichen Krankenkassen zurückzukehren. Das würde die Arbeitgeber in Deutschland mit fünf Milliarden Euro belasten und die Unternehmen im internationalen Wettbewerb weiter benachteiligen, rechnet Lambusch vor. Auch die vorweggenommene Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis zum Jahr 2025 lehnen die Firmenchefs ab.

Stattdessen fordern sie von Arbeitnehmern noch mehr Flexibilität. Deutschland brauche eine Novellierung des Arbeitszeitgesetzes, damit den Tarifvertragsparteien mehr Gestaltungsspielräume bei der Ausgestaltung der Höchstarbeitszeit eingeräumt werden könne.

Die Wirtschaftsverbände in MV erwarten außerdem stärkere Anstrengungen zur Entwicklung der ländlichen Räume in MV. So müsse es moderne Mobilitätsangebote auch außerhalb des Schülerverkehrs geben, die das Arbeiten und Wirtschaften in allen Landesteilen ermöglichten. Daneben stärkt die Wirtschaft in dem Forderungspapier klar den Europakurs der Koalitionsverhandler. „Wir brauchen ein stabiles europäisches Umfeld, in dem MV die Chance hat, seine Anstrengungen im Bereich des Ausbaus der Außen- und Exportwirtschaft zu stärken und zu einer Verbreiterung der wirtschaftlichen Basis hier in MV beizutragen“, erklärt Lambusch.

Mehr Geld und Engagement des Bundes verlangen die Unternehmensverbände bei der anstehenden Digitalisierung und dem Breitbandausbau: „Deutschland benötigt eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie ebenso wie MV“, drängt der Arbeitgeberpräsident.

Angesichts der seit Jahren steigenden Steuereinnahmen erwartet die Wirtschaft in MV von der neuen Koalition in Berlin zudem eine „grundlegende Steuerreform, die die Arbeitnehmer und Betriebe entlastet, die uns im internationalen Steuerwettbewerb Perspektiven bietet und mehr Spielraum für Investitionen“. Ebenso müsse es mehr Hilfe und Entlastung für den Mittelstand geben und ein „verbindlicher Einstieg in den Bürokratieabbau“ vereinbart werden.