Religion : MV: Neuer Landeskirchenmusikdirektor für evangelische Kirche

Die evangelische Kirche im Sprengel Mecklenburg und Pommern hat einen neuen Landeskirchenmusikdirektor. Konja Voll werde am Sonntag im Greifswalder Dom in sein Amt eingeführt, teilte die Nordkirche am Dienstag mit. An dem Festgottesdienst werde auch Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt teilnehmen.

Voll, der in Marburg und Heidelberg Kirchenmusik und Theologie studierte, trat sein neues Amt laut Nordkirche bereits Anfang Februar an. Der 54-Jährige folgt auf Frank Dittmer, der den Posten bis März 2021 innehatte. Voll war zuletzt für die evangelische Kirche in Hessen tätig und auch als Konzertorganist im In- und Ausland aktiv. Die Nordkirche hat zw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.