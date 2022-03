Brände : MV: Erster Waldbrand 2022 verursacht nur geringen Schaden

Der erste Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr ist am Samstagnachmittag auf der Insel Usedom weitgehend glimpflich verlaufen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer nahe Lütow in einem Küstenwald auf der Boddenseite der Insel ausgebrochen und hatte etwa einen Hektar erfasst, vergleichbar mit der Größe eines Fußballfeldes.

Vor allem trockenes Gras und Unterbewuc...

