Ein weiterer Todesfall : MV: Deutlich rückläufiger Trend bei Zahl der Grippefälle

von Joachim Mangler/dpa

10. April 2019, 13:15 Uhr

Mit den steigenden Temperaturen neigt sich die Grippewelle offensichtlich langsam ihrem Ende entgegen. In der vergangenen Woche wurden nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) von Mittwoch landesweit nur noch 226 Neuerkrankungen registriert. In der Woche zuvor waren es 347 Erkrankungen, was schon deutlich weniger waren als in der Woche davor. Anfang März lagen die wöchentlichen Meldezahlen noch zwischen 600 bis 750 Influenza-Infektionen.

Allerdings wurde in der vergangenen Woche ein weiterer Todesfall, damit wuchs die Zahl der Grippetoten auf sieben an. «Alle Personen gehörten einer Risikogruppe an und waren nach unseren Erkenntnissen ungeimpft», hieß es vom Lagus. In der Grippesaison 2017/18 waren es 23 Todesfälle.

Insgesamt wurden dem Lagus in dieser Saison 5370 Infektionen bekannt. Damit liegen die Meldezahlen zu diesem Zeitpunkt deutlich unter den Zahlen der Vorsaison 2017/18 mit 10 878 und über den Zahlen der Saison 2016/17 mit 3697 zum gleichen Zeitpunkt.