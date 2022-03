Schwerin : Mutter und Tochter nach Wohnungsbrand gestorben

Der Brand brach mitten in der Nacht aus, die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen. Doch für Mutter und Tochter, die in dem Plattenbau im Süden Schwerins ihr Zuhause hatten, kam die Hilfe zu spät.

Nach einem Brand in ihrer Wohnung sind am frühen Samstagmorgen in Schwerin ein fünfjähriges Mädchen und seine 35 Jahre alte Mutter gestorben. Rettungskräfte hatten nach Angaben der Polizei die beiden Menschen aus der brennenden Wohnung bergen und die Mutter wiederbeleben können. Doch seien Mutter und Tochter wenig später im Krankenhaus ihren schweren V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.