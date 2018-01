Thomas Taschenbrecker : Mr. Straßenbau geht in Rente

Er gilt als Macher, bei Umweltschützern als Hardliner: Thomas Taschenbrecker, einer der wichtigsten Straßenbauer, wechselt ins Private

von Torsten Roth

30. Januar 2018, 05:00 Uhr

Er kennt jeden Kilometer Autobahn in MV, hat in Westmecklenburg Landesstraßen gebaut, mehr als 100 neue Brücken und war selbst beim Bau der heutigen A 24 in den 80er-Jahren dabei: „Ich habe aufgehört, die Kilometer zu zählen“, blickt Thomas Taschenbrecker zurück. Seit 50 Jahren legt der Schweriner im Nordosten Verkehrswege an – als Bauleiter, als Chef des Straßenbauamtes Schwerin. Jetzt geht Mr. Straßenbau in Rente und tauscht den Bauhelm mit den Wanderschuhen und der eigenen Bibliothek.

Chefwechsel in einem der wichtigsten Straßenbauämter: 27 Jahre Straßenbau nach der Wende, mit verkürzten Planungsphasen, mit Megabauprojekten im Land: „Ich hatte ein Riesenglück, in einer solchen Zeit dabei gewesen zu sein“, resümiert der 65-Jährige: „Ein erfülltes Ingenieursleben.“ Milliardeninvestitionen im ganzen Land: Gadebusch Boizenburg, Schwerin – allein an elf Ortsumgehungen habe er mitgebaut – die erste in Schlu-tup kurz nach der Grenzöffnung. Seine größten Projekte: In der DDR-Straßenbauverwaltung der Bau der heutigen A 24, nach der Wende 70 neue A 14-Kilometer. Eine Fahrt über die Straßen in einem der modernsten Verkehrsnetze, das sorge für „tiefste Genugtuung“, meint der in der Fachwelt anerkannte gelernte Maurer und studierte Bauingenieur, der sich selbst in den höchsten Kreisen des Bundesverkehrsministeriums einen Namen gemacht hat: „Unser Auftrag lautet, die Autofahrer zu befriedigen, nicht den Minister.“ Ein Macher, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Baufachmann im Dezember bei der Verkehrsfreigabe der letzten Neubau-Kilometer in MV an der A 14 würdigte. Ein Macher, der „sagt, wie es geht und nicht wie es nicht geht“.

Nicht zur Freude aller: Taschenbrecker, der von sich sagt, ein „extrem kommunikativer Mensch zu sein“, gilt bei Umweltschützern zuerst als selbstbewusster Straßenbauer, weniger als erster Naturfreund. Nach eigenen Aussagen könne er zwar die Argumente gegen manches Projekt nachvollziehen. Die vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) erfolgte Einstufung der A 14 im größten autobahnfreien Raum Deutschlands ins „dusslige Dutzend“ der Verkehrsprojekte – „das tut weh“, meint der Büchersammler. Abschied von einem „Hardliner“, sagt BUND-Landeschefin Corinna Cwielag: „Überdimensionierter Straßenausbau wie die vierspurige Südanbindung Schwerins durch Buchenwald und das Randmoor des Schweriner Sees sollte der Vergangenheit angehören.“ Vogelschutzgebiete wie der Schweriner See müssten mehr Respekt bekommen, fordert die Umweltfrau und hofft auf „pragmatische Nachpflanzungen von Alleebäumen“ an Landesstraßen, wie sie zwischen Sternberg und Groß Raden möglich gewesen seien.

Der kritischen Distanz von Umweltschützern hält der Handballfreund und HSV-Fan, der einst mit einer Sportkarriere liebäugelte, Verständigung entgegen. Ingenieurbüros, Baufirmen, Verwaltung, Naturfreunde – im Straßenbau müsse man Interessen bündeln, Kompromisse suchen, Ausgleich schaffen. Dann könne man auch in Deutschland bei hohen Umweltauflagen noch Straßen bauen. Wie die Eldetalbrücke nahe Grabow: Die Auseinandersetzung mit Umweltschützern, „das hat Kraft gekostet“. Nur: Wer bei derartigen Projekten am falschen Ende spare, kann am abgesackten Teilstück der A 20 nahe Tribsees sehen, was passiere.

Autobahnen, Landesstraßen, Brücken: Auch nach 27 Jahren in der Straßenbauverwaltung wurmt es Taschenbrecker dann aber doch noch, die neue Nordumgehung Schwerins nicht vollendet zu haben. Der Bau des vierspurigen Autobahnzubringers B 321 nach Schwerin sei zwar angeschoben. Auch über die Linienführung der weiteren zweispurigen Umgehung von der B 106 bis zum Paulsdamm wolle der Bund im Frühjahr entscheiden. Das letzte Teilstück bis zur A 14 aber, das stehe eben nicht im Bundesverkehrswegeplan.

Eigentlich wollte der in Schwerin geborene Taschenbrecker im Ruhestand ein Jahr in Amerika von Alaska nach Feuerland unterwegs sein. Daraus wird nichts: „Das Projekt ist gestoppt – wegen der Enkel“, freut er sich auf die Zeit mit ihnen. Heute allerdings will er so feiern wie er einst angefangen hat – „mit meinen Straßenbaukollegen in der Kfz-Halle der Straßenmeisterei“. Taschenbrecker: „Ich bin froh, dass meine Karriere so endet wie sie begonnen hat. Ich habe etwas zu Ende gebracht.“ Sein Nachfolger Stefan Anker, bisheriger Projektchef der A 14, soll es weiterführen.