Umfrage : Mit fünf Jahren oder später - wann sollen Kinder eingeschult werden?

Länger im Kindergarten bleiben oder doch lieber so früh wie möglich in die Schule? In dieser Frage deutet sich eine Trendwende an

von svz.de

18. September 2018, 13:24 Uhr

In mehreren Bundesländern gibt es immer weniger Schüler, die sehr jung in die erste Klasse kommen. Experten machen dafür nicht nur veränderte politische Weichenstellungen verantwortlich, sondern auch ein Umdenken der Eltern. Eine Rolle spielt demnach auch ein neuer Blick auf Kitas, die inzwischen bundesweit immer stärker als Bildungseinrichtungen wahrgenommen werden.

